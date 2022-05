La emotiva historia de supervivencia extrema de Ada para salvar a su hijo en una isla del Ártico

Hay historias que le dejan a uno la sangre helada de increíbles que son. Las películas, los periódicos y los libros se hacen eco de ellas y las convierten en legendarias. Son casos como el de Oskar Schindler o Fitzcarraldo, que desafiaron el tiempo y lugar en que les tocó vivir. Pero la historia de Ada Blackjack está, como mínimo, a la altura de todos ellos. Un hilo en Twitter la ha desvelado causando un gran asombro en la red social.

El usuario Wurtzel ha escogido esta historia real para hacer uno de sus hilos divulgativos habituales. Para darle más rigor al asunto -quién dice que en Twitter no se cuentan cosas bien informadas- ha utilizado una extensa bibliografía: Ada Blackjack: A True Story of Survival in the Arctic, de Jennifer Niven, y Marooned in the Arctic: The True Story of Ada Blackjack, the 'Female Robinson Crusoe', de Peggy Caravantes.

Según cuenta, Ada fue una joven norteamericana que se crió a principios de siglo XX en la reserva iñupiat de Spruce Creek (Alaska). Su historia, lejos de parecerse a la de ese idílico médico que enamoró a las audiencias televisivas con Doctor en Alaska, es la de una mujer a quien desde niña la vida se le puso en contra:

Hola niños, hoy vamos a hablar de una historia de supervivencia extrema. Su protagonista es una muchacha de apenas 23 años que tuvo que buscarse la vida, literalmente, cuando el mundo la olvidó en una isla siberiana. Esta es la historia de Ada Blackjack. pic.twitter.com/0SoQdDnhmO — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Ada sufrió todas las desventajas posibles de ser mujer y pobre en la época, además de una innegable mala suerte. La obligaron a casarse a los 16 años, su marido la maltrataba, tuvo tres hijos y los tres murieron, fue abandonada... Si la palabra 'superación' se inventó fue por historias como la suya.

"Ada Blackjack Johnson (su nombre legal completo) falleció el 29 de mayo de 1983, a los 85 años de edad. Fue enterrada en el cementerio Anchorage Memorial Park, y su hijo Billy hizo colocar una placa en su memoria que la recuerda como la heroína que fue", cuenta Wurzel. Algo que sorprende de primeras, pero que se entiende al leer el hilo completo: al final de su vida fue estafada y comercializaron un libro basado en sus diarios sin que viera ni un céntimo de las ganancias generadas.

Allí Ada aprendió inglés, estudió la Biblia (obviamente) y le enseñaron a limpiar, coser y cocinar “comida de blancos” (ojalá me lo estuviera inventando, pero no). También conoció a Jack Blackjack, un musher* con el que se casó cuando solo tenía 16 años. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

El matrimonio fue lo que viene siendo una mierda: Jack la maltrataba, y de los tres hijos que tuvieron solo uno sobrevivió. Finalmente, la abandonó junto al pequeño en la Península de Seward en 1921. Ada tuvo que caminar más de 60 km con su hijo para llegar a casa de su madre. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Fue entonces cuando Ada oyó hablar de Vilhjalmur Stefansson, un zumbado canadiense-islandés que estaba organizando una expedición para demostrar su teoría de que se podía vivir en el Ártico como en cualquier otro sitio. El tío era muy famoso y tenía PASTA. pic.twitter.com/G6B41qcGnZ — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Por supuesto, los muchachotes necesitaban una mujer para que les cocinara y les cosiera la ropa, y a ese anuncio respondió Ada Blackjack, con sus nulos conocimientos de supervivencia y su terror casi patológico a los osos polares. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

El 9 de septiembre de 1921, Ada se embarcó en el Silver Wave con sus cuatro compañeros, un gato y provisiones para seis meses. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. pic.twitter.com/sYOQamLPdf — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Spoiler: la isla de Wrangel pertenece actualmente al ókrug autónomo de Chukotka, en Rusia, así que ya os podéis imaginar cómo fue el tema. pic.twitter.com/gA6GuGE1hF — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

A medida que llegaba el invierno, los cinco miembros de la expedición fueron haciéndose conscientes de que estaban MUY jodidos. Knight empezó a mostrar síntomas de lo que muy probablemente era escorbuto. Todos fueron conscientes de que tenían que salir de allí. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Nadie los volvería a ver JAMÁS. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Finalmente Knight murió el 23 de junio de 1923. Ada se quedó completamente sola en una isla en el culo del Ártico. Bueno, sola, sola no: Victoria la gata que se habían llevado desde Alaska, seguía a su lado. pic.twitter.com/NW1yCNVBOH — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Lo primero que hizo fue montarse una plataforma de vigía para ver si venían osos polares y después se construyó una barquita con maderas de deriva y piel de foca. Cuando la barquita se fue al garete en una tormenta, la buena de Ada cogió y se hizo una nueva. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Los diarios de Ada durante esos meses son demoledores: a pesar de su fuerza de voluntad queda claro que estaba muy mal, física y mentalmente. Ella sola estaba haciendo el trabajo que antes habían hecho cuatro personas y estaba aterrorizada. pic.twitter.com/YwH28mHIRB — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

El 19 de agosto de 1923, ocho meses después de la marcha de sus compañeros, dos después de la muerte de Knight y casi dos años después de haber llegado a Wrangel, Ada oyó un silbido. Y luego otro, y luego otro… — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

La goleta, llamada Donaldson, había sido fletada en Alaska por Harold Noice, un colega de Vilhjalmur Stefansson. A bordo iban el propio Noice y doce miembros de los inuit en misión de rescate, aunque al principio creyeron que no hallarían supervivientes. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

A Ada no le gustó un pelo la atención mediática y se limitó a decir que solo era una madre que quería volver con su hijo. Y eso hizo: en cuanto le pagaron (bastante menos de lo prometido, por cierto) sacó a Bennett del orfanato y lo llevó a Seattle para tratarle la tuberculosis. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Eso llevó a la única entrevista que Ada concedió voluntariamente, en febrero de 1924. En el Los Angeles Times desmintió una por una todas las acusaciones de Noice y la propia familia de Lorne Knight salió en su defensa. Noice tuvo que admitir que había mentido. pic.twitter.com/SziCDhPjaP — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

La heroína de Wrangel volvió a Alaska en 1937, se volvió a casar y tuvo otro hijo al que llamó Billy. Sin embargo la pobreza nunca la abandonó, y Bennett y Billy tuvieron que volver al orfanato donde pasaron nueve años hasta que Ada los pudo sacar de nuevo. — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

Los diarios y fotos de Ada están hoy día conservados en la biblioteca de la Universidad de Dartmouth. El único material audiovisual que he podido encontrar es un corto documental que se estrenó en 2021, coincidiendo con el centenario de la expedición: https://t.co/Jc9xHYNFLu — Wurtzel (@Wurtz3l) April 24, 2022

