El épico zasca de Carla Toscano a Jordi Évole por no saber deletrear 'patriarcado': "Dip-ton-go"

No le vendría mal a Jordi Évole comprarse de nuevo los cuadernos Rubio de ortografía a juzgar por la pifia que ha cometido en Twitter, de la que se están riendo cientos de tuiteros desde el pasado domingo. El periodista había entrado un tiempo antes en el programa La Roca, conducido por Nuria Roca en La Sexta, para hablar del nuevo capítulo de Lo de Évole, que esta vez ha estado dedicado a los Hijos de la guerra.

Évole comenzó su intervención hablando del congreso del PP en Sevilla, del nuevo equipo del partido que llega de la mano de Alberto Núñez Feijóo, sobre el que apuntó que "me gustaría que les costase menos decir palabras como 'patriarcado', que antes he visto que en la mesa todavía hay a quien le cuesta mucho decirlas", refiriéndose a Antonio Naranjo, colaborador del programa, que había intervenido con anterioridad.

"¿Lo dice por mí, no?", preguntó Naranjo dándose por aludido, y Nuria Roca asintió antes de darle paso de nuevo: "Hay muchas maneras de referirse a un problema sin comprar el paquete entero", respondió a Évole, añadiendo que "parece que la única manera de que te acepten en la vida es comprar precisamente las cosas con las que no están de acuerdo". El colaborador no se quedó ahí y siguió dándole una contestación al periodista.

"Pa-triar-ca-do"

"En este país cabemos todos y todos tenemos consensos básicos como, por ejemplo, con la violencia machista. Ahora, si alguien se quiere colgar una medalla especial a costa de quitárnosla al resto, pues qué le vamos a hacer. Yo creo que si hasta en esto tenemos dudas de que estamos todos en el mismo sitio y hay alguien que se golpea el pecho más fuerte pensando que eso nos deja mal a los demás, pues es una lástima, Jordi, qué le vamos a hacer", ha finalizado.

Évole, por su parte, le ha advertido que "no voy a entrar en ningún debate contigo, Antonio; pero es muy sencillo: pa-triar-ca-do". El periodista no se limitó a contestar a Naranjo con esa sentencia, sino que la quiso repetir en su cuenta de Twitter compartiendo el vídeo de su intervención y resaltando las sílabas de la palabra aunque es en este punto donde el catalán no ha estado demasiado fino:

PA TRI AR CA DO pic.twitter.com/Cq6YxruWhk — Jordi Évole (@jordievole) April 3, 2022

Y es que la palabra patriarcado tiene un diptongo creciente en la sílaba triar compuesto por el grupo vocálico ia, una vocal cerrada seguida de una abierta. Por lo tanto, son cinco letras que no se pueden separar, como ha hecho Jordi Évole y le han recordado después decenas de comentarios tan mordaces como estos:

DIP TON GO https://t.co/y5k5mNX4CL — Carla Toscano (@eledhmel) April 4, 2022

Aprende a escribir !!!!! — lileslg (@lileslgyahooes1) April 5, 2022

Yo me sé de uno que suspendía lengua... https://t.co/o931f8RMP6 — Ricardo Dueñas (@21_rdc) April 5, 2022

Suspenso en gramática — 🇺🇦 Lupe Sánchez -Proserpina (@Proserpinasb) April 4, 2022

DIP TON GO — Juan Garmendia (@juanpygarmendia) April 5, 2022

Otro de periodismo que no aprobó lengua https://t.co/FZQTZ7oIkZ — Frankie (@YoMikeFukYou) April 5, 2022

La palabra patriarcado se divide en 4 sílabas: pa-triar-ca-do y es llanahttps://t.co/yPy0SOgMkM — Khenöme Vakkhünen (@PadreMatria) April 3, 2022

“Pero que es muy sencillo” (Jordi Évole) pic.twitter.com/rbvasmhPvv — Johnny Mu (@Johnny_Muh) April 3, 2022

Se estudia en primaria

PA TRIAR CA DO

LOS DIPTONGOS

TU ERES PERIODISTA??@jordievole

Ig no ran te https://t.co/pje4nZLRmE — La princesa 👸♦️♥️♠️ (@Princesscoming) April 4, 2022

La palabra patriarcado se divide en 4 sílabas: pa-triar-ca-do y es llana



La generación de la ESO — Antonio Cánovas del Castillo (@canovasPM) April 4, 2022

DEJA EN PAZ A LA RAE QUE NO TE HA HECHO NADA😱😱 https://t.co/ONC1GooFyx pic.twitter.com/OMqLlWN2og — David 🦇 (@DonDavicin) April 5, 2022

A la escuela.

A aprender a escribir. — Mar (@MarSans2) April 4, 2022

Las sílabas bien, no?😝 https://t.co/xeAeJ6iiZp — C a r l o s (@AbellanetCarlos) April 5, 2022

Évole se ha limitado a dar la callada por respuesta y a seguir tuiteando tiempo después sobre su programa.

