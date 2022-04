Lluvia de zascas al socialista Felipe Sicilia por su discurso anti 'puticlubs': "Son vuestras costumbres"

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, se ha puesto él solito en la diana de las críticas de los tuiteros durante su último discurso pronunciado en Andalucía contra el proxenetismo. Ocurría este martes en el encuentro informativo que organizó Europa Press Andalucía en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, durante un discurso del socialista que no tardó en hacerse viral en las redes sociales al suponer todo un auto zasca.

En el fragmento de su intervención que ha compartido en Twitter el PSOE, Sicilia quiso poner en foco en la abolición de la prostitución y dijo que no podía olvidarse de que la prostitución es "otra violencia que se ejerce también sobre las mujeres". Bajo esa premisa, explicó que se ha normalizado esta explotación equiparándola a un oficio: "Hablamos de ejercer la prostitución cuando lo que se ejerce es la abogacía, la medicina, el periodismo... Ejercer una supuesta profesión que no es tal", incidió.

"Hablamos de clientes y de consumir prostitución, pero lo que se consumen son bienes, son servicios, y el cuerpo de una mujer no es eso, ni un bien ni un servicio", continuó diciendo Sicilia, insistiendo por su parte en que "lo que se está haciendo es pagar por una agresión, por una utilización, por una violación... Eso es prostitución". Sin duda un discurso valiente, pero que contrasta con la trayectoria de algunos miembros de su partido.

Una Andalucía sin puticlubs

Al final del fragmento de su discurso, Felipe Sicilia defendió que quiere "una Andalucía en que las despedidas de soltero entre los amigotes luego no terminen yéndose de putas". También "una Andalucía en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub" y "en la que no me encuentre puticlubs en nuestras carreteras", insistió el portavoz de la Ejecutiva federal del Partido Socialista, unas frases que el PSOE ha resaltado en el tuit:

Quiero una Andalucía que acabe con la prostitución.



❌ Donde en las despedidas de soltero no terminen yéndose de putas.



❌ En la que un trato no termine cerrándose en un puticlub.



❌ Una Andalucía que no tenga puticlubs en sus carreteras.



🗣️ @felipe_sicilia pic.twitter.com/z3QujLN9r2 — PSOE (@PSOE) April 5, 2022

Y unas frases, también, que han vuelto con efecto bumerán en forma de cientos de zascas mencionando el caso de los EREs de Andalucía. No es para menos, teniendo en cuenta que la Justicia verificó como hechos probados que durante cinco años varios cargos del Gobierno andaluz en la época socialista se gastaron en puticlubs 31.969 euros con cargo al fondo que debía servir de ayuda a la formación de los parados.

Los pagos se realizaron a ocho tarjetas entre el 20 de octubre de 2004 y el 23 de marzo de 2009, que estaban vinculadas a tres cuentas corrientes que llegaron a tener un saldo de 828 millones de euros. Alguna de las fiestas con mujeres prostituidas comenzaron un día y acabaron la madrugada siguiente. Fueron un total de 43 cargos contables durante 13 visitas distintas a cinco prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es normal que los tuiteros no estuviesen para mucha broma:

El PSOE conoce bien el tema... pic.twitter.com/BwF5vSAr5K — Daniel Lacalle (@dlacalle) April 5, 2022

A ver si lo entiendo, os gastáis el dinero destinado a los parados de Andalucía en puticlubs, pero no queréis que haya puticlubs pic.twitter.com/RdgY8X3aAQ — Mar Díaz (@MarDGamero) April 5, 2022

Pero, si los financiáis vosotros. pic.twitter.com/UPsEZhaWQ9 — Ester Martín Martin (@Noininski) April 5, 2022

Si, efectivamente, los tienen cuadrados pic.twitter.com/rh8Z02yfnW — Manuel Antonio 👤 (@ManuelAntonioFd) April 5, 2022

Vaya, parece que ya se os olvida lo que hicieron vuestros antiguos altos cargos con los 679.432.179,09€ de los Ere. pic.twitter.com/k4Bp1v55jR — Pablo Catalina (@pablocatalinaa) April 5, 2022

El tuit parece un chiste visto los antecedentes del PSOE andaluz en en los clubs de alterne.



¡Tá tó pagao! pic.twitter.com/AGmmzrTLC2 — Azotando Indigencias Mentales (@AzotandoM) April 5, 2022

😂😂😂😂😂😂 Tweet del año sin duda!!!! 😂😂😂😂 Esto es increíble, qué jeta tienen estos de la rosita. Os juro que me estoy partiendo de risa. Pero qué cara.

Tweet del año. — He vuelto (@Hevuelto18) April 5, 2022

Con lo que os gustaba gastar el dinero de los parados en ir de juerga… pic.twitter.com/wDIzWFuvus — Auro🕷 (@AuroGnzlz) April 5, 2022

La hemeroteca siempre está ahí y quizás convenga afrontarla si los políticos quieren marcar un cambio en sus discursos para sonar más creíbles.

