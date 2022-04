Felipe Sicilia acusa a Feijóo de haber "claudicado" ante Vox por "entregarle el Gobierno de Castilla y León a la extrema derecha"

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, acusó hoy al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber "claudicado ante Vox para entregarle el Gobierno de Castilla y León a la extrema derecha". "Es su responsabilidad", dijo este domingo en una declaración a los medios desde Jaén.

En ese sentido, Felipe Sicilia preguntó a Feijóo si cree que "lo que no es bueno para Galicia es bueno para Castilla y León", en relación al pacto de PP y Vox para formar gobierno en la Comunidad. "Si no es bueno que Vox esté en Galicia por qué va a permitir que Vox esté en el Gobierno de Castilla y León", sentenció.

Asimismo, el portavoz socialista planteó al nuevo líder del PP si considera que es "bueno para España" no aislar a Vox como a su juicio hacen otros partidos de la derecha europea. "Feijóo no empieza hoy, ni empieza desde cero", dijo y añadió: "en pocos días veremos como el PP entrega el primer gobierno autonómico de nuestro país a la extrema derecha".

"¿Qué no estará pactando Feijóo en la penumbra con la extrema derecha para que todavía no lo hayamos conocido?", dijo el portavoz socialista, quien destacó la "humillación y la capitulación" del gallego ante Vox, que recordó que desde el 13 de febrero que se celebraron las elecciones en Castilla y León su partido y los de Santiago Abascal todavía no han formado gobierno.

"Feijóo ha venido desde Galicia para tapar el escándalos de corrupción de Ayuso y para entregarle a la extrema derecha el poder en Castilla y León", dijo Felipe Sicilia. Finalmente, planteó a los 'populares' si van a ser una derecha "europea", "moderada" y "moderna", que rechace cualquier tipo de pacto con la "extrema derecha", y si van a afrontar una "verdadera regeneración", que pase por dejar atrás la corrupción.

