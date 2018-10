La ruta por los 5 puticlubs cutres y las 13 juergas con el dinero del paro andaluz

Durante cinco años, varios altos cargos de la Junta de Andalucía se gastaron 31.969 euros con cargo al fondo que debía servir de ayuda a la formación de los parados. Uno de ellos fue Fernando Villén, director de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe). El 11 de diciembre de este año, Villén tendrá que declarar en sede judicial para dar explicaciones.

En concreto, los cargos se realizaron a ocho tarjetas distintas entre el 20 de octubre de 2004 y el 23 de marzo de 2009. Algunas de esas fiestas entre prostitutas comenzaron un día y acabaron la madrugada siguiente.

Las tarjetas bancarias estaban vinculadas a tres cuentas corrientes que llegaron a tener un saldo total de 828 millones de euros. Dicho montante supone el presupuesto total que manejaba esta fundación dependiente de la Consejería de Empleo.

Jacuzzi del Top Show, uno de los clubes en los que se realizaron los gastos con cargo a ochos tarjetas vinculadas a fondos de la Junta de Andalucía. E. E.

Dichos gastos vienen reflejados en 43 cargos contables realizados durante 13 visitas distintas a cinco prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba. Las juergas en clubes de alterne se produjeron con mayor asiduidad en Sevilla, donde está la sede de la Junta, el Parlamento y todas las consejerías y la mayoría de sus respectivas fundaciones.

En la capital hispalense frecuentaron el Club Don Ángelo, el Top Show y La Casita. En Córdoba, los titulares de las tarjetas (de los que por ahora se desconoce el nombre salvo el de Villén) visitaron la Sala Delux. En Cádiz, el Club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera.

Con estas tarjetas se asumieron también gastos por más de 80.000 euros en total. Además de los casi 32.000 pagados en clubs de alterne, se abonaron más de 19.000 euros en peajes, 22.000 en restaurantes, algo más de 800 en hoteles y otros 4.300 sin justificar.

El Don Ángelo: 25.277 euros

El pago más elevado fue entre el 22 y el 23 de marzo de 2009. Se abonó 14.737 en el Club Don Ángelo, al que visitaron hasta en seis noches. En la actualidad se encuentra cerrado.

El edificio que lo albergaba está junto a la Avenida de la Palmera de Sevilla, justo enfrente de unas las cuatro torres del Estadio Benito Villamarín, donde juega el Real Betis Balompié.

Fachada del antiguo prostíbulo Don Ángelo, situado en los alrededores del Estadio Benito Villamarín, en Sevilla.A A. L.

La historia del prostíbulo y la de su dueño la contó aquí EL ESPAÑOL. En total, donde mayor gasto se hizo fue precisamente en el Don Ángelo, donde se abonaron 25.277 euros.

"Shows lésbicos y striptease"

El gasto más pequeño fue en la sala cordobesa Delux. En los movimientos bancarios de las tarjetas aparece un cargo de 270 euros el 9 de abril de 2006. Dos días antes, el 7, se abonaron otros 1.120 euros.

Aquel día fue viernes. Por la mañana, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, visitó el revestimiento del Puente Romano de la ciudad califal junto a la por entonces alcaldesa, Rosa Aguilar, y el presidente de la Diputación, Francisco Pulido. Por la noche, alguien que trabajaba para su Gobierno festejó entre prostitutas.

Sala de striptease del club de alterne Sala Delux, en Córdoba capital. E. E.

En su web, la sala Deluxe se describe así: “Hacemos espectáculos diarios cada 30 minutos. Shows lésbicos y striptease en vivo todos los días. Ven a disfrutar de nuestras chicas más calientes y sensuales. Será un día inolvidable para ti. Además, tenemos a tu disposición una grandiosa barra para disfrutar cómodamente de una copa con la mejor compañía. Todo el mundo sabe que las mejores fiestas las hacemos en Sala Delux, la sala de fiestas de Córdoba”.

En este prostíbulo se gastaron 1.390 euros en dos noches.

Top Show: habitaciones con jacuzzi

El Top Show de Sevilla lo visitaron en dos ocasiones. La noche del 17 al 18 de mayo de 2005, cuando se gastaron 1.691 euros. Una semana después, el 24 de mayo de 2005, se desembolsaron 900 euros en el mismo establecimiento. En total, 2.591 euros.

Se encuentra en el barrio de Bellavista. Hay zona de striptease y habitaciones para los clientes, algunas con jacuzzi incluido.

En La Casita de Sevilla sólo consta un pago en al atestado de la Guardia Civil presentado en el juzgado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Fue el 8 de noviembre de 2005. Allí se pagaron 780 euros.

Oferta de empleo: alojamiento gratis

Este local de prostitución sigue abierto. El dueño de La Casita subió un anuncio de oferta de empleo a una red social este pasado domingo. “Chicas ofrecemos un fijo diario más comisiones, alojamiento gratis y pagos diarios, interesadas llamar o washap al tlf: 673-------”. Este club de alterne está ubicado en una gran caserío con una piscina central techada.

Piscina techada del prostíbulo sevillano La Casita, ubicado en el barrio de Bellavista. E.E.

El último de los clubes es el Club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Se trata de un prositíbulo ubicado en una nave de un polígono industrial a las afueras de la localidad. A él acudieron sólo una vez. Fue una noche de farra intensa en la que se pagaron 1.931 euros.

"Me parece repugnante"

Estos gastos los dio a conocer el PP-A este lunes, el mismo día que la presidenta andaluza, Susana Díaz, firmaba el decreto de disolución del Parlamento y convocaba elecciones para el 2 de diciembre de 2018.

Un día después, martes, la secretaria regional del PSOE andaluz decía en una entrevista en Telecinco: "Me parece repugnante que se use el dinero público para lo que no está destinado y darlo a eso”. A lo que añadió: "Fue un caso de hace diez años y es la Justicia tiene que determinar". Díaz también señaló que es "una defensora de la abolición de la prostitución".

Desglose de los gastos en prostíbulos

Este es el desglose total de los gastos en prostíbulos que aporta el atestado de la Guardia Civil:

- el 20 de octubre de 2004 se pagaron 1.948 euros en el Club Don Ángelo de Sevilla.

- dos meses después, otros 830 euros en el mismo club.

- la noche del 17 al 18 de mayo de 2005, 1.691 euros en el Top Show de Sevilla.

- el 24 de mayo de 2005, 900 euros en el mismo establecimiento.

- el 8 de noviembre de 2005, 780 euros en el club La Casita de Sevilla.

- el 7 de abril de 2006, 1.120 euros en la Sala De Luxe de Córdoba.

- el 9 de abril de 2006, 270 euros en el mismo club.

- el 26 de marzo de 2008, 2.000 euros en el club Don Ángelo de nuevo.

- el 11 de abril de 2008, 1.931 euros en el Club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

- el 3 de junio de 2008, 3.106 en el Club Don Ángelo.

- el 10 de julio de 2008, 2.656 en el mismo club.

- y la noche del 22 al 23 de marzo de 2009 fueron 14.737 euros también en el mismo local.