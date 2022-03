El contundente mensaje de Roberto, el ganadero viral, en Telecinco: "Vuestro futuro va a ser peor"

Después del clamor desesperado que había lanzado en una conexión desde su granja de Lugo la pasada semana, el ganadero Roberto López ha estado este viernes en El Programa de AR, en Telecinco, para contestar en el plató a las preguntas de los tertulianos y trasladar la problemática que se vive en el campo, empeorada desde el paro del transporte, pero padecida por los profesionales del sector primario desde hace años.

El periodista Jorge Bustos fue uno de los que preguntó, en su caso, sobre el futuro inmediato, y Roberto no quiso andarse con chiquitas: "Nuestro futuro no va a ser peor, va a ser el vuestro, porque nosotros tenemos comida en nuestras granjas y vosotros no". Recordó además el ganadero que cuando empezó con su granja hace 25 años eran 35.000 en toda Galicia produciendo leche y ahora apenas llegan a las 6.7000 granjas.

"Id a los mataderos a grabar los camiones de vacas que se van a matar", emplazó Roberto, admitiendo que él mismo ha tenido que sacrificar a algunas de sus reses, "como todos mis compañeros, prefiero no decirlo porque volveré a llorar y mis compañeros me han pedido que no llore, que dé la cara por ellos". Aludió además a que "cuando esto termine va a ser todo mucho peor", deslizando que "la leche de Mercadona no va a estar a 70 céntimos, va a estar a un euro porque no la va a haber".

La respuesta a Palomera

Por su parte, la periodista Esther Palomera quiso indagar sobre los motivos que han llevado a varios ganaderos a reclamar una Ley de la cadena alimentaria cuando, precisamente, se aprobó la última modificación del marco legal el pasado mes de septiembre en el Congreso. "Te voy a responder muy claro", anticipó Roberto, "esa ley ya existía, existe desde el año 2013, ha tenido cuatro modificaciones; pero nunca se ha cumplido, carece de fundamento jurídico y no tienen carácter sancionador, ¿quién la va a cumplir?".

"Si a mí me vienen con un contrato a mi granja a comprarme leche y me dicen: 'Ahí lo tienes, lo firmas o te queda ahí la leche'. Y ya se encargarán entre los demás de no venir a mi granja a recoger esa leche, esto funciona así. La Ley de la cadena alimentaria, para que funcione, tendrá que tener fundamento jurídico, que no lo tiene. También tendrá que tener carácter sancionador para quien la incumpla, que no lo tiene", ha explicado Roberto:

💥💥 Esther Palomera se ha llevado un buen repasito por el ganadero Roberto en Ana Rosa.



🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9thIGDkkE5 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 25, 2022

El ganadero ha finalizado lamentando que "aquí se nos llena mucho la boca, lo siento señor ministro Planas, le toca a usted ahora, pero antes fue la señora Tejerina, que hizo exactamente lo mismo" y aclarando que "no estoy en contra de este Gobierno, pero de su actitud sí", antes de reiterar que "si tienen una ley de cadena alimentaria, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no se cumple?".

El fragmento de la entrevista a Roberto no tardó en llegar a Twitter, donde ha cosechado muchos aplausos:

Roberto López #ganadero de Lugo, tapando bocas una vez más. Está vez la de Esther Palomera, como lo oyen 🤭. pic.twitter.com/Z45doTJcGI — Nacho (@NachoRivas878) March 25, 2022

A pocos he visto hablar tan claro. Ya me gustaría un presidente así, trabajador y honrado. No le hace falta ninguna carrera, su dura vida ha sido su mejor carrera. Que pena que la mayoría de políticos carezcan de estos valores. — Sebastián 🇪🇸 🇺🇦 (@Sebasbombero191) March 25, 2022

Palabras bonitas de periodista urbanita, conclusión: no se lee las leyes.



Palabras claras y entendible castellano, conclusión: el implicado ha leído la ley. — LamadredeLebron (@LamadredeL) March 25, 2022

Roberto, el ganadero, repartiendo a izquierda y a derecha en Ana Rosa.



Escuchen. pic.twitter.com/ITwEyyGL1p — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 25, 2022

Tremendo zasca de Roberto López, ganadero de Lugo, a la vocera socialista Esther Palomera.



Es la diferencia entre el que sabe de lo que habla porque lo sufre, de quien repite como un lorito el discurso del Gobierno.pic.twitter.com/R5CqbraOou — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 25, 2022

Sospechamos que no será la última vez que veamos a Roberto por La Jungla despertando conciencias con sus mensajes.

