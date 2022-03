¿Desertores o patriotas? El mapa que muestra qué haríamos los españoles en caso de invasión

La guerra en Ucrania ha venido a recordarnos a los occidentales que somos igualmente vulnerables aunque nos creyésemos a salvo. Mirar tan de cerca un conflicto bélico ha sembrado cierta inquietud en la sociedad española y es inevitable preguntarse qué haríamos nosotros si España fuese invadida. Este es el interrogante que el portal Electomanía, dedicado con más frecuencia a encuestas electorales, ha formulado a los españoles para saber cuál sería la decisión de cada uno.

"Si estallase un conflicto bélico entre España y otro país, con una invasión del territorio español, ¿estaría dispuesto a alistarse para luchar?". Esta es la pregunta que han lanzado a los ciudadanos de todo el país, de los que un 43,7% ha dicho que no se alistaría, un 42% ha dicho que sí estaría dispuesto a defender el país desde el ejército y el 14,3% no sabe o no contesta. Pero no se han limitado a extraer este único dato, sino que han publicado la intención según el municipio y el partido al que votan.

Así, la gente de Vox es la que tiene más claro que se alistaría (un 79%), seguida de los de Navarra Suma (74,5%), de los votantes del Partido Popular (60,9%) y de Ciudadanos (55,7%). Al otro lado, entre los que no se pondrían un uniforme por España ni empuñarían un arma en caso de invasión están los votantes de la CUP (un 94,2% ha dicho que no), Nueva Canarias y Coalición Canaria (90%), Junts per Catalunya (84%), Esquerra Republicana de Catalunya (83,9) y EH Bildu (80,5%).

Más o menos patriotas

En cuanto a las comunidades autónomas con menos ganas de entrar en combate destacan Cataluña y País Vasco, seguidas de Navarra y de las provincias de A Coruña, Pontevedra, Tenerife y Las Palmas, que acumulan más de un 45% de negativa. En el otro lado de la balanza vemos primeramente a Murcia, seguida de Almería y de otras provincias como Palencia, Valladolid, Zamora, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, todas ellas por encima del 35% de síes.

Los mapas de Electomanía no tardaron en llegar a Twitter y difundirse con una gran rapidez, como es el caso de este, en el que se detalla la tendencia por municipios:

Lo cierto es que, a pesar del escepticismo de algunos que cuestionaron la veracidad de los datos, los mapas se han hecho virales suscitando todo tipo de reacciones en la red social:

En Canarias la inmensa mayoría de gente reconoce a España como su patria y su país.



Es cierto que hay mucha gente que tiene más sentimiento o apego a la Canariedad que a ser Español, pero no por ello dejan de reconocer a España como su patria, una cosa no quita la otra… — Un Tal Coke López 🇮🇨🇪🇸 (@CokeLpez) March 23, 2022

O sea que la máxima es que la España vaciada iría y la otra no. — Roger De Flor 🎗 (@Flor15De) March 23, 2022

Pregunta confusa, no especifica en que bando se supone que te alistas. — Guiboga (@Guiboga2) March 23, 2022

Esperemos que esto únicamente se quede en una encuesta y no tengamos que comprobar su fiabilidad en la vida real como sí ocurre con las de Tezanos.

