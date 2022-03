Quién es Ramona, la 'indepe' que logra reunir a Rajoy, Ibai y Pedro Sánchez para que la escuchen

Los designios de Twitter son inescrutables. La noche del 1 y madrugada del 2 de marzo, esta red social volvió a vivir una de esas noches mágicas en la que todos los usuarios miraban a un único foco. En esta ocasión fue una mujer desconcocida, que en su 'space' logró reunir a personalidades tan dispares como Mariano Rajoy, Ibai Llanos o Pedro Sánchez. Ramona (@BastidaJaquina) ya es la ídolo de Twitter, porque además su espíritu anarquista hizo que echara al presidente del Gobierno de su espacio.

Los que se han despertado por la mañana y han visto que Ramona era una de las tendencias en la red social del pajarito han alucinado. No sabían qué había pasado y, sin contexto alguno, sólo veían como La Resistencia invitaba a esta persona a su programa y el Valencia la utilizaba para anunciar el partido de esta noche.

El perfil de esta usuaria está presidido por lazos amarillos. "No me da miedo el ruido del poder; me da miedo el silencio del pueblo", expone en su biografía, donde pide "libertad J. A...". Se declara como catalana e independentista.

Tal fue el boom de Ramona la noche anterior que youtubers como 'El Rubius' estuvieron escuchando sus reacciones en directo en su programa. Ramona pasaba a ser una estrella sin siquiera pretenderlo. Ella sólo quería hablar de Rocío Carrasco y acabó por las nubes.

La historia es la siguiente: se creó un 'space' —un lugar público de Twitter para que los usuarios hablen entre ellos, si el administrador lo permite, y escuchen al resto—; Ramona entró a participar para dar su visión sobre Rocío Carrasco. Ramona se convirtió en la protagonista absoluta y el administrador decidió dar por concluida la charla. Pero Ramona es anarquista y no se iba a dar por vencida, así que cogió y montó el suyo propio.

Ramona empezó a hablar con los usuarios. La señora soltó por esa boca todo lo que se le venía a la mente. En la época del zasca, la red social ardía. Llegó a decir que pincha la luz que consume, sacó de su espacio a Pedro Sánchez, soltó improperios contra Abascal, el Rey Emérito y Jorge Javier Vázquez —que estaba metido escuchando— y se preguntó quién era Rosalía.

Este tren solo pasa una vez Ramona y lo has perdido — Siro López (@sirolopez) March 2, 2022

No estamos acostumbrados a ver esta versión de Ramona. Más suelta, más libre, más anárquica. Y se disfruta. Sobre todo por el sistema. En un sistema tan movido, da gusto tener a Ramona involucrada en todos los bandos. — Miguel Quintana (@rubenzema_) March 2, 2022

Fumarse un porro con Ramona.

El verdadero quien pudiera. — Wismichu (@Wismichu) March 2, 2022

Padreada de Ramona a Putin. — Yihi (@YihiRM) March 2, 2022

AYUSO ESTÁ CON RAMONA pic.twitter.com/tZ41pz4asX — Fachitaner (@Fachitaner) March 2, 2022

Ramona en una sola noche



-Amenaza de muerte a Abascal

-Dice abiertamente que pincha la luz

-Llama puto nazi al presidente de Ucrania

-Manda a tomar por culo a Pedro Sánchez

-Se caga en el rey emérito

-"Quién es Rosalía?"

-Llama machista a Jorge Javier Vázquez mientras él escucha pic.twitter.com/vfSqFoo17o — Val (@_xystoforo) March 2, 2022

Ramona y las 2 Españas pic.twitter.com/E43yk0i5JA — R. Parker 🕷🕸 (@ruuxi96) March 2, 2022

leyendo a las siete y media de la mañana lo de la tal ramona totalmente sin contexto pic.twitter.com/yMz6ZoB9zM — irene (@ireneopeneo) March 2, 2022

Que hace RAJOY escuchando a Ramona pic.twitter.com/Zz4wrptnil — 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖́𝙣𝙙𝙚𝙯 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙤𝙨 (@FcManuelfc) March 2, 2022

Actualizamos lista de enemigos de Ramona:

- Hitler y los Estados Unidos

- Ucranianos putos nazis

- Putin puto nazi

- Pedro Sánchez

- Endesa

- La Guardia Civil

- Jorge Javier Vázquez

- Amazon

- Las vacunas

- Un ministro y presentado del Benidorm Fest

- Las fronteras, creo — JorgeF1 (@JorgeF120) March 2, 2022

Ramona ¿tu eres consciente de que eres trendic topic en España?



- Yo siempre canto escuchar...



Se la suda absolutamente todo pic.twitter.com/4eFgkXI40n — SFCSVQ1 (@SFCSVQ1) March 2, 2022

Los youtubers que estaban emitiendo en ese momento se sumaron a la conversación y alucinaron con Ramona. Wismichu, Ibai Llanos, AuronPlay, Miare, Celopan, El Rubius, Siro López...

Así son las redes sociales, como la Fórmula Uno casi: si parpadean, se lo pierden.

