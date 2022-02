El épico zasca de Eduardo Madina a Izquierda Unida por apoyar una protesta contra la OTAN

Cuando el mundo tiene los ojos puestos en Ucrania y lamenta las penurias que está viviendo la población civil del país, la delegación madrileña de Izquierda Unida se ha sumado a la convocatoria de la plataforma OTAN No en la que promueven una manifestación en Madrid este viernes a las 19:30 horas. Han compartido el cartel en sus redes sociales animando a sus simpatizantes a acudir a la concentración en contra de la guerra y de las misiones de la Alianza Atlántica.

"Os recordamos la concentración de esta tarde convocada por OTAN No en contra de la guerra en Ucrania y que apoyamos", han escrito en su cuenta de Twitter, explicando además que "salimos a la calle a decir basta #NoALaOTAN, ¡difunde y vente!". La protesta está programada en la Puerta del Sol. No obstante, no es esta la primera vez que Izquierda Unida hace declaraciones polémicas en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania.

De hecho, este jueves publicó un comunicado en el que cuestionan las misiones de la OTAN ante el conflicto, de las que España tomó parte, como en el envío de dos buques de la Armada Española al mar Negro. "Rechazamos el uso de la fuerza militar rusa contra un estado soberano, al igual que rechazamos el despliegue de fuerzas de la OTAN en los países fronterizos", han defendido en el documento.

Llamamos a toda la militancia a que acuda a la concentración convocada por @OtanNoMadrid en contra de la guerra en Ucrania #NoALaGuerra en Ucrania💥



‼️viernes 25F a las 19:30 en la Puerta del Sol‼️



➡️ Salimos a la calle a decir basta#NoALaOTAN, ¡difunde y vente! pic.twitter.com/dMIE9ZupWN — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) February 24, 2022

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también coordinador de Izquierda Unida, dejó muy claro que "es inadmisible la posición de Rusia" y evitó hablar de la OTAN en sus declaraciones sobre el conflicto. Sin embargo, Twitter se ha ensañado con el partido e inevitablemente también le ha salpicado a él:

Rusia invade Ucrania y en España Izquierda Unida convoca una manifestación en contra de la OTAN. Alucinante. — Pablo CG (@pablocast13) February 25, 2022

Izquierda Unida convoca una manifestación contra la OTAN ante la invasión rusa de Ucrania. Fascinante... — Daniel Lacalle (@dlacalle) February 25, 2022

Si Izquierda Unida hubiese existido en 1939 tras la invasión de Polonia se hubiesen manifestado contra Inglaterra. — Diego de Schopenhauer 🇺🇦 (@ddeschouw) February 25, 2022

Un par de carajillos más y en Izquierda Unida convocan una manifestación contra Ayuso y Franco por la invasión de Rusia en Ucrania. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 25, 2022

Izquierda Unida acaba de convocar una manifestación contra la OTAN!!!!!!



No contra Putin por iniciar una guerra, contra la OTAN.



Esta es la izquierda repugnante que tenemos en España. — Alejandro (@Gol_de_Iniesta) February 25, 2022

Izquierda Unida convoca una manifestación contra la OTAN, mientras vemos el bombardeo ruso. Están más perdidos que Bardem, que cree que los Romanovs siguen vivos. Solo viven de los fantasmas que les interesan. Esto sí que es negacionismo. — Elena Berberana (@ElenaBerberana) February 25, 2022

Más de 1.800 detenidos en Rusia por protestar contra la guerra.



Y mientras Izquierda Unida manifestándose contra la OTAN. — Sra.Mazin (@MazinSra) February 25, 2022

Para Izquierda Unida Cuba es una democracia y como Putin ordena la invasión de Ucrania hay que manifestarse en contra de la OTAN, lo que debe ser compatible con estar en un Gobierno que dice respaldar a la OTAN.



Los sueldos de Yolanda Díaz y Garzón resuelven la paradoja. — Arturo Millán🇪🇦 (@arturomillan_) February 25, 2022

🔴Izquierda Unida convoca manifestación para mañana.



El partido de Yolanda Díaz y Alberto Garzón culpa a la OTAN de desestabilizar y pide su disolución.



Todavía están en el Gobierno. pic.twitter.com/UR9CiSFWot — Fran Gómez 🖤🇪🇦 (@Nanchinho) February 24, 2022

No obstante, de todas las críticas que se han escrito sobre el tema, la del socialista Eduardo Madina ha sido una de las más celebradas. Al exdiputado y profesor le han bastado ocho palabras para ridiculizar la convocatoria que ha difundido Izquierda Unida y asestarles un zasca épico:

El invasor es Putin. No es la OTAN. https://t.co/q6FrRbHgGJ — Edu Madina (@EduMadina) February 25, 2022

Cerca de 10.000 reacciones avalan el tuit de Madina.

