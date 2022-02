El aplaudido zasca de Jordi Évole a Pablo Iglesias a costa de la 'traición' de Íñigo Errejón

Jordi Évole y Pablo Iglesias han tenido un intercambio de tuits bastante intenso en las últimas horas. Su particular rifirrafe ha generado una gran expectación en la red social y empezaba con un mensaje sarcástico que el periodista dirigía a Pablo Casado. El todavía presidente del Partido Popular se había despedido minutos antes del Congreso de los Diputados lanzando su última intervención desde su escaño para dirigirse a Pedro Sánchez como jefe de la oposición.

"Señor presidente, los españoles hemos construido con coraje una de las grandes democracias del mundo", ha dicho Casado en un discurso que el presidente del Gobierno acogió con empatía, deseando lo mejor en el plano personal a su rival político. Sus compañeros de filas, esos que lo han ido dejando solo en los días previos, le brindaban un acalorado aplauso y solo tres de ellos se levantaron para seguirle cuando abandonó el hemiciclo.

El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos; el vicesecretario general, Antonio González Terol, y la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, se han mantenido leales al presidente del PP. Consumada su despedida, en plena vorágine tuitera, el periodista Jordi Évole escogía una forma peculiar de invitar a Pablo Casado a su programa en La Sexta. Lo ha hecho recordando aquella entrevista a Pedro Sánchez cuando, como le ha ocurrido ahora al popular, lo habían arrinconado en el PSOE:

Programa de televisión con experiencia en entrevistas en bares a líderes traicionados por los suyos se ofrece para entrevistar a @pablocasado_.

Razón aquí: @delbarriotv pic.twitter.com/nkg7SkVNMv — Jordi Évole (@jordievole) February 23, 2022

"Con experiencia en entrevistas en bares a líderes traicionados por los suyos", ha propuesto Évole, rememorando su charla con el ahora presidente del Gobierno en octubre de 2016, un día después de dejar su acta como diputado tras haber sido derrocado como secretario general del Partido Socialista. Aquel día Sánchez lanzó varios torpedos en menos de una hora de entrevista, subrayando su decepción personal y política con compañeros.

Había reconocido también que se equivocó con Podemos al no incluirlos en el acuerdo que firmó con Ciudadanos para su investidura fallida, entre otras cuestiones. Precisamente el que era por aquel entonces líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha querido responder a la invitación de Évole, incidiendo en que "es difícil ser más cabrón" que el periodista y admitiendo que él lo intenta, pero "me queda mucha mili":

Es difícil ser más cabrón que @jordievole Yo lo intento pero me queda mucha mili https://t.co/PPsknxfRPT — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 23, 2022

Évole, por su parte, no se ha quedado callado y ha entrado al trapo con toda la artillería, sacando a colación a uno de los políticos que, precisamente, traicionó de alguna manera a Iglesias. "Tú calla, que se me escapó por los pelos una con Errejón", ha dicho el periodista, recordando la salida del ahora líder de Más País en enero de 2019, dejando su escaño por Madrid en el Congreso de los Diputados después de haber anunciado por sorpresa que concurriría a las autonómicas madrileñas bajo las nuevas siglas:

Tu calla… que se me escapó por los pelos una con @ierrejon. https://t.co/WqYMPrSGIZ — Jordi Évole (@jordievole) February 23, 2022

La guinda del pastel la ha puesto Iglesias respondiendo al tuit de Évole con un gif de Errejón disfrazado con coleta. Fue en diciembre de 2016 cuando el secretario político de Podemos participó en el programa Fora de sèrie de TV3 ataviado como si fuese el líder de su partido. Curiosamente, ese día llegó a negar que se fuese a postular como alternativa al liderazgo de Pablo Iglesias:

Aunque Évole sí contestó a este último tuit con un me gusta, Errejón no ha respondido, de modo que no le ha debido de hacer demasiada gracia.

