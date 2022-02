La alabanza viral de José Manuel Soto a Santiago Abascal: "Eso es patriotismo"

José Manuel Soto no ha escondido en los últimos días que él, en plena contienda interna en el Partido Popular, se ha decantado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, también ha querido aplaudir las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en su sede nacional para exponer la postura del partido ante la convulsa situación política de España.

Después de presentar batalla argumental contra el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, ha dejado claro que no quiere "regocijarse" en la crisis del PP y que está preocupado. "Nosotros deseamos la fortaleza de los partidos que tienen que formar parte de la alternativa, lo decimos con absoluta franqueza", ha dicho Santiago Abascal, ahondando en que "sobre todo, lo que deseamos es que los electores que compartan esos programas puedan votar a sus partidos".

"No queremos que nos voten a nosotros con la nariz tapada", ha llegado a confesar, asegurando que su deseo no es que "haya españoles que, sin confiar en Vox, sin tener claro cuál es nuestro programa, gustándoles poco, se vean obligados a votarnos" y añadiendo que "creemos que eso no es bueno para la democracia", ha sentenciado Abascal antes de meterse de lleno a analizar "la cantinela de la división de voto como un problema".

"Es nuestro compromiso"

Recordando que el PP no pudo, ni con el apoyo de Ciudadanos, vencer al PSOE en Andalucía hasta que pactaron con Vox, ha querido poner en valor que "hay muchos electores que no habían votado todavía, que eran jóvenes, que estaban instalados en la abstención y nosotros nos dirigimos a todos los españoles sin distinción". Por último, ha confirmado que no van a hacer leña del árbol caído y se ha comprometido a no apelar "al voto útil para expulsar a Pedro Sánchez".

Estas palabras han conmovido a José Manuel Soto. El cantante andaluz ha querido destacar que "mientras otros medran y conspiran, este señor ha demostrado estar a la altura de las circunstancias", calificando la actitud de Abascal de "patriotismo":

Mientras otros medran y conspiran este señor ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, eso es patriotismo…pic.twitter.com/2qgY7vQp2o — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 21, 2022

Más de 6.000 reacciones avalan la postura de José Manuel Soto, que sigue analizando el minuto a minuto de la actualidad política. De hecho, ha revelado que "Casado siempre me ha parecido un buen tipo al que el cargo le venía un poco grande", considerando también que Feijóo "es un profesional de esto, frío y eficiente". Reconoce, no obstante, que "no me gustó que saliera huyendo cuando España lo necesitaba, puede que nos hubiéramos ahorrado esta pesadilla del sanchismo, le deseo suerte".

