Lluvia de críticas a Juan del Val por mofarse de las "altas capacidades" en 'El Hormiguero'

El escritor y comunicador Juan del Val ha estado este jueves en el punto de mira de las redes sociales después de la intervención que firmó el día anterior en El Hormiguero. El programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos había tenido que adelantar la tertulia en la que participa debido a la visita de Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero para cerrar la semana, así que Nuria Roca y su marido, junto a Tamara Falcó y Cristina Pardo, han estado charlando un día antes de lo habitual.

Como es tradición en este coloquio que mantienen con Motos, han estado hablando de asuntos de lo más variado, entre ellos la salida del armario de más de 100 sacerdotes homosexuales en Alemania que propició que Del Val polemizase sobre la "obligación" de los personajes públicos de declararse homosexuales, y también sirvió para que el tertuliano se quejase de un titular en el que se aseguraba que había maltratado a Nuria Roca en directo: "Creo que los medios han de hacer una reflexión y poner límite a esto porque estamos hablando de un delito", ha criticado.

No obstante, no han sido estos los únicos temas que han tocado. De hecho, el más polémico de ellos llegó cuando Del Val quiso hacer un chiste a costa de los niños con altas capacidades. "Cuando el niño suspende y sus padres dicen: 'No, es que mi niño suspende porque es superdotado'. A lo mejor no", comentaba el tertuliano entre las carcajadas de sus compañeros de mesa, antes de continuar parafraseando de nuevo a esas supuestas familias: "Es que, como es tan inteligente, se aburre".

"No es para burlarse"

"Es verdad, es que ahora todo el mundo... No hay ninguno que suspenda porque es un vago, no; es que tiene altas capacidades", sentenciaba Juan del Val, para añadir más tarde que se trata de una "excusa, la excusa de decir: 'Es que es superdotado el niño'. El niño tiene alta capacidad para tocarse los huevos", concluía.

El polémico Juan del Val en estado puro #EdurneEH pic.twitter.com/DOaLpnLgm6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022

Si ya a parte de la audiencia las declaraciones de Juan del Val habían conseguido chirriarle, a las entidades que trabajan con familias y niños con estas características se las ha podido ver indignadas. La Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST) y la Asociación Aragonesa de Altas Capacidades han valorado que llevan décadas "sensibilizando" y que el tertuliano "nos hace retroceder en solo dos minutos en un programa de gran audiencia".

Recuerdan que en España hay solamente un 0,47% de identificados con altas capacidades "y las cifras de fracaso escolar son vergonzosas, no para burlarse". De hecho, la AEST afirma que un tercio de este alumnado fracasa "porque no reciben la atención que necesitan" y concluye que "este tipo de chistes de personas totalmente desinformadas nos duele mucho":

Las asociaciones llevamos años sensibilizando para que se atiendan las #aacc pero Juan del Val nos hace retroceder en solo dos minutos en un programa de gran audiencia.



En España hay solo un 0,47% de identificados.Y las cifras de fracaso escolar son vergonzosas, no para burlarse https://t.co/zK5G6bNfcR — Sin Límites, Asociación Aragonesa de AA.CC. (@SinLimitesAACC) January 26, 2022

En #AEST llevamos casi 30 años luchando para dar a conocer la realidad de las personas con #altascapacidades. Casi 1/3 de estos alumnos fracasan escolarmente porque no reciben la atención que necesitan. Este tipo de chistes de personas totalmente desinformadas nos duelen mucho. https://t.co/p1t1kZl4f0 — AACC y Talentos (@aaccytalentos) January 27, 2022

Pero no solo las entidades han afeado las palabras de Juan del Val, su nombre ha estado en la lista de tendencias de Twitter por cientos de críticas que ha recibido durante todo el día. Estas son algunas de ellas:

Señores del @El_Hormiguero pidan disculpas y traigan a un experto para hablar de los perfiles de altas capacidades q suspenden porque no se les atienden, que acaban en salud mental con depresión y ansiedad porque no son atendidos en educación ni son comprendidos en esta sociedad — AHostaled (@AHostaled) January 27, 2022

El desconocimiento sobre las altas capacidades, es brutal.

Es lo que tiene hablar desde la ignorancia y la estulticia. https://t.co/rr2AKEw4Jc — Señorita Rotesmeyer 🍏💚 (@larotesmeyer) January 27, 2022

Cuando alguien no tiene ni p. Idea de un tema y se permite reírse de los problemas de los demás demuestra su nivel personal. Decidle que se forme un poco y que se entere de los suicidios y de los fracasos escolares de los superdotados de los que se ha reído en el programa. — Carmen Sanz Chacón (@CarmenSanz) January 27, 2022

Esto es más grave de lo que parece.



Meterse con niños y sus capacidades intelectuales es, cuanto menos, algo que no se debe banalizar ni burlarse.



Después pasan cosas como el bullying y lloramos.

Que asqueroso. Que jodidamente asqueroso. https://t.co/tX3ekYMV8o — Screemface (@_ScreemFace_) January 27, 2022

Según el MEFP:

➡️Solo hay un 0,47% de niños AACC identificados

➡️El 70% del alumnado #aacc tiene bajo rendimiento escolar y un 35 %-50 % tiene fracaso escolar porque no les dejan avanzar más rápido. Los machacan.



Son niños maltratados por el sistema y os reís de ello. #ACNEAE — Bea Urries (@BeaUrries) January 26, 2022

Que peligroso es que en programas con tanta audiencia famosillos sin sentido de la vergüenza hablen de lo que no saben https://t.co/sKR6uaWRyM — Anxo (@Anxo_Fdez) January 27, 2022

Es una vergüenza que en horario de máxima audiencia se burlen de menores que sufren y sus familias. Antes de bromear con algo tan serio hay que conocer la ley. Altas Capacidades está en el grupo de alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. @ConfConfines @A3CEXT — Marga (@Margutxa1) January 26, 2022

Decir las mismas chorradas de siempre, “ahora todo ofende” “políticamente incorrecto”, se usan para utilizar un discurso opresivo que confirma el status quo mientras lo disfrazas de rebeldía https://t.co/MHyKCHGHE3 — lara 🩸 (@dealarentina) January 27, 2022

Un gran ejemplo de cómo presumir de la propia ignorancia - con palmeros incluidos-, de cómo fomentar mitos, acoso a menores con #AACC y de sembrar la duda en profesorado y familias con hij@s que están desatendidos y sufriendo porque no se sabe reconocer la diversidad en las aulas — MPilar (@nincubura) January 27, 2022

No tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando. Os lo dice alguien que sin quererlo era capaz de escuchar varias conversaciones a la vez, sí dibujaba en clase memorizaba la lección y no necesitaba estudiar, y en cambio en otras asignaturas se quedaba en blanco y aterrorizado. https://t.co/hTkfIMolrD — Sensei Sarnago #onionverso (@IVANSARNAGO) January 27, 2022

Vergonzoso. ¿Les parece gracioso burlarse de los niños y niñas con altas capacidades y sus familias? Rectifiquen. Lleven a expertos que visibilicen la realidad, la lucha titánica de las familias para que sus hijos sean atendidos en el colegio. — Sabina (@SabinaSimn1) January 27, 2022

Con esto del "ya no se puede decir nada" yo me remito a Victoria Martín diciendo "ya lo habéis dicho todo y además no queremos escucharos". https://t.co/YcZeqC1GT1 — Bea Rubio (@bea_blond) January 27, 2022

Eso no es ser polémico, es ser un ignorante. Y reírse de los niños con altas capacidades y de sus dificultades para encajar en un sistema que no se adapta a sus necesidades es de una bajeza moral que no tiene nombre. Deberían rectificar. — Maestra asustada 🍏🍏🍏 (@maestraasustada) January 27, 2022

No cabe un cuñao más por metro cuadrado. Vaya panda de ignorantes. https://t.co/5jWCAniDgr — Cricri (@buttercri) January 27, 2022

Harían lo mismo con un alumno con discapacidad auditiva? Con un alumno con retraso en el desarrollo del lenguaje? Con un alumno con discapacidad motora? Las altas capacidades no son ninguna broma ni es una bendición. Muchos alumnos pasan por verdaderas torturas. — Sílvia (@ger_silvia) January 27, 2022

Esto de que El Hormiguero se haya convertido en una tertulia de auténticos subnormales en prime time me deja loco. https://t.co/u3NEwWUlP1 — Andrés 🎏 (@andresnieve_) January 27, 2022

Solo espero que ningún niño con AACC haya visto esta escena, pq lo habreis destrozado — Victor Pons Hidalgo (@VctorPonsHidal1) January 27, 2022

Gente hablando (y burlándose) de cosas de las que no tienen ni puñetera idea, en la televisión…

Luego les pedimos a los niños respeto.#EdurneEH https://t.co/nEd3axj6qu — Opositora cabreada (@Opositoracabrea) January 27, 2022

No sé cómo definir vuestros comentarios de esta noche, si vergüenza, indignación. Los niños y niñas de altas capacidades y superdotación no se merecen vuestras burlas ni vuestras risas. Ya tenemos bastante con pelear cada día con que se les atienda correctamente como para esto — Marta (@martamouge) January 26, 2022

Hace unos días pensé en escribir un hilo sobre cómo no se entendía a las personas con síndrome de Asperger y a las personas con altas capacidades (temas distintos, pero en los que, como profe, veía los mismos errores por parte del trato de la comunidad educativa).

Hoy… esto: https://t.co/sLBjAkdpDj — P. Duchement🍏 (@PDuchement) January 27, 2022

Por su parte, Juan del Val ha publicado un post en su cuenta de Instagram lamentando "el dolor de algunos padres, pero no puedo rectificar por haberme reído de unos niños porque simplemente no lo he hecho". Sin borrar de su cuenta el vídeo en cuestión, argumenta que es "responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta que digo" y niega que haya ironizado con los niños con altas capacidades porque, sostiene, se ha burlado de "los padres que dicen que sus hijos las tienen sin tenerlas".

Además, ha relatado que él sufrió un "fracaso escolar estrepitoso a consecuencia de mi diferencia, también sin diagnosticar, y que el sistema educativo no entendió" y que pasó "varios años de tratamiento psiquiátrico" para superarlo. Se dirige además a las asociaciones de familias que están "preparando un comunicado" para decirles que "están en su derecho", pero que "acusarme de 'fomentar el bullying o los suicidios de niños' por ese comentario, en una sección de humor, me parece una sobreactuación".

Sigue los temas que te interesan