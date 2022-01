El 'autozasca' de Pablo Iglesias que lo ha dejado en evidencia siete años después

Pablo Iglesias en un acto de campaña de Unidas Podemos en Valladolid. UP

El Pablo Iglesias del pasado ha regresado en forma de hemeroteca para meterle un zasca épico al Pablo Iglesias del presente. El exvicepresidente segundo el Gobierno y fundador de Podemos ha contestado esta semana a los que critican su presencia mediática después de dejar la política activa. Lo ha hecho en RAC1, la emisora catalana en la que colabora, participando también en medios como Gara y Cadena SER, además de estar buscando financiación para crear un podcast próximamente.

Iglesias, hablando en el contexto de la tensión entre Ucrania y Rusia, ha lamentado en la radio que "hay algunos a los que les gustaría que yo estuviera callado y no dijera mi opinión, y eso no es posible. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir su opinión", señalando al periodista de RNE, Íñigo Alfonso, al que asegura haber preguntado "si hay entrevistas suyas en las que haya preguntado en los mismos términos sobre si debería estar callado Aznar, Felipe González, Pepe Bono, Margallo, Celia Villalobos, Miguel Sebastián o exvicepresidentes del PSOE y el PP".

"Eso es mucho más infrecuente", ha sentenciado Iglesias poniéndose en la posición de víctima. "A lo mejor las hay", continuaba, alegando que "creo que es muy raro escuchar una pregunta de un periodista que diga: 'Oiga, no le parece que Felipe González debería estar callado o que Aznar debería estar callado o que Pepe Bono, que no para de dar entrevistas en La Sexta, debería estar callado (...)'. No, el que debería estar callado es el de Podemos. Yo creo que eso es muy representativo de cómo funciona buena parte del periodismo en España".

"No pinto nada"

Ha sido el propio Iglesias quien ha compartido este fragmento en su perfil de Twitter, en el que acaba diciendo que "yo ya no pinto nada, soy alguien que da su opinión en alguna emisora de radio", volviendo sobre el tema de la respuesta del Gobierno de España ante el conflicto que se perfila en el Mar Negro:

Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de González, de Aznar, de Bono, de Margallo, de Calvo…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos pic.twitter.com/h6AWQ5axit — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 24, 2022

Sin embargo, la opinión actual de Iglesias sobre las intervenciones de los expolíticos en medios de comunicación dista bastante de la que tenía en octubre de 2015, cuando pasó por el programa Al rincón que conducía Risto Mejide en Antena 3. Ha sido la periodista de la SER, Mariela Rubio, la que ha compartido el fragmento en la red social.

El de Podemos decía entonces que Felipe González "es una sombra siniestra de lo que representó para este país. Es como: 'Usted ya ha sido presidente, usted lo tiene todo, usted está forrado de pasta' y, sin embargo, es como la necesidad de salir, de decir, aunque ponga en riesgo a su propio partido. Y Aznar, ahora voy a salir, con el rencor para meterme con Rajoy", observaba. Iglesias concluía que ambos eran "drogadictos que necesitan tener esa presencia pública" y, hablando en primera persona, aseguraba que "no quiero tener nada que ver con eso, no me gusta":

Aquí cuando Pablo Iglesias decía que los expresidentes (González y Aznar) deberían estar callados y que él NUNCA buscaría exposición pública cuando dejase la política. Los “periodistas críticos” no sé... pero los que cubrimos esa campaña nos acordamos https://t.co/HGtv0KrDkc pic.twitter.com/ByEH5lDc8z — Mariela Rubio (@marielarubio) January 24, 2022

Este autozasca no ha pasado desapercibido en la red social y ha provocado un aluvión de reacciones, muchas de ellas criticando a Iglesias, como estas:

Por la boca muere el pez. — Santa García Martín,Morena C-LM.#EnFaseCero💚 (@MorenaCLM) January 24, 2022

Son de un cinismo fuera de lo común. Realmente es sorprendente. Tiene la cara más dura que una ensalada de piedras. No tienen pudor alguno. Te defienden una cosa y la contraria con una facilidad pasmosa. Para mí tienen un nombre: sinvergüenz4s — AntoñitoDeLezo (@AtonitoDe) January 25, 2022

Menudo trilero está hecho el amigo. — Ismael Oyón (@ismablade) January 25, 2022

Lo que este tío predica solo sirve para silenciar a los demás, para el no hay reglas — Javivv (@Javivv4Ho) January 25, 2022

La incoherencia entre lo que dice y hace es y ha sido una seña de identidad de este sujeto. — Lidia González Mayo (@RuquiEs) January 25, 2022

La hemeroteca no tiene piedad con nadie.

