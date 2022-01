El consejo misógino de un 'tiktoker' para que las mujeres "no vayan de listas"

Algunos hombres siguen dedicándose al noble arte del mansplaining, ese comportamiento que les impulsa a explicar algo a alguien, especialmente a una mujer, de una manera condescendiente y paternalista sin que ella pueda aportar nada a la conversación aunque tenga más nociones del tema que él. La escritora Rebeca Solnit acuñó el término en su artículo Los hombres me explican cosas, un ensayo en el que cuenta la bochornosa explicación que le hizo un señor acerca de uno de los propios libros de la estadounidense sin ni siquiera habérselo leído.

De aquel señor que acabó siendo el protagonista involuntario del ensayo de Solnit al tiktoker Rtauler hay una edad y un océano de por medio, pero el concepto que este último ha querido transmitir en uno de sus vídeos más polémicos hasta la fecha es exactamente el mismo: invalidar la opinión femenina y postergar a la mujer al rol de escuchante, de persona admirada por su interlocutor aunque éste no tenga ni puñetera idea de lo que está diciendo. Ya escribió sobre ello Virginia Wolf: "Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre del tamaño doble del natural".

El creador de contenido ha hecho gala de sus complejos al pedirle a las mujeres que no "vayan de listas" y dejen hablar a los chicos aunque ellas sepan del tema. Él asegura que su misión es ayudar dando consejos a los hombres heterosexuales, de 16 a 25 años, para que no "sufran" lo que él "sufrió" durante esa etapa en sus relaciones con las mujeres. No obstante, basta con visualizar unos pocos segundos de su discurso para darse cuenta de que es claramente misógino y peligroso si tenemos en cuenta el número de seguidores, muchos de ellos jóvenes.

"No nos gustan sabelotodo"

El último vídeo que ha saltado de TikTok a Twitter y se ha hecho viral recibiendo miles de críticas, está dirigido a las mujeres. Rtauler nos aconseja que, si le queremos gustar a un chico y él nos está hablando de algo por lo que siente "muchísima pasión" y nosotras también sabemos del tema, será mejor que no participemos en el diálogo: "No vayas de lista, no vayas de sabelotodo e intentes saber más que él. Déjale hablar, déjale sentirse útil".

Pone como ejemplo a un tipo hablándonos de "criptomonedas" en el supuesto de que nosotras controlemos del mismo tema: "No intentes decirle 'no, esto es mejor, esto es mejor'. No. Dile 'oye, cuéntame más de la cripto que es muy interesante, explícame'. Hazlo sentir útil. Le vas a gustar mucho más. No nos gustan nada las sabelotodo, pero cero". Vamos, que lo que nos propone Rtauler es hacernos pasar por tontas para que el hombre de turno no se sienta amenazado. El argumento es tan rancio y tan peligroso que Twitter no tardó en dictar sentencia condenatoria contra él:

No nos gustan las sabelotodos dice 😭😭😭 no t gusta q 1 chica sepa más q tu porque eres 1 poco misógino — marA (@maaradentro) January 19, 2022

Que acaba de estar con una chica que sabía más que él de algo y se ha enfadado 😂😂😂😂😂😂 — jaimegonzalezsanchez ۞ (@jaimegonzalezs8) January 19, 2022

Yo ahí veo a un tío muy inseguro al que le dan miedo las mujeres. Cero interés en ligar con alguien así.

Mira, puede ser un buen filtro para detectar señoros y mandarlos a paseo lo antes posible 🤣 — En casa! 👩‍🔧 🏠 (@SSonyaend) January 19, 2022

Que una mujer sepa sobre algo es ir de lista pero si se trata de un hombre es que es útil. POS OK pic.twitter.com/bVgfh3bLHr — cuquilycious (@cuquilycious) January 19, 2022

Acaba de inventar el womansplaining? 🤯 Jajajaja

Si le molesta que una chica sepa más de algo que él es que es muy tonto. Será amigo del que le gustaban jóvenes para que lo tengan en un pedestal o algo. — VicPadin (@vicpadin) January 19, 2022

La gente inteligente busca rodearse de gente igual o más inteligente.

La gente estupida busca rodearse de gente más estupida para sentirse inteligente — Endika El Guapo (@ElEndika) January 20, 2022

Si yo le hablo de algo que me apasiona a alguien y esa persona también es apasionada de eso, prefiero que me hable del tema.



Asi nos retroalimentamos y nos venimos arribisima con ello y pocas sensaciones hay mejores que conectar con alguien así xDDDD — Helio (🎲🌒) #StopTheShock (@HelioMaker) January 19, 2022

tips para tías: Huye lo más rápido que puedas de cretinos como éste. — Mini Villareja (@aykrmela) January 19, 2022

Buuuuf...! ¡Menudo complejo de inferioridad! Mira... Si sabes más, sabes más y punto, y si el tío se acobarda por eso (porque se siente inferior) y se pira. ¡PUES MEJOR! ¡La mejor manera de hacer criba! pic.twitter.com/IoICV0esoR — Mc Arrona (con jamón) ♀️ (@arrona_mc) January 19, 2022

pero si es lo que hacen los pavos siempre con nosotras (y sin tener ni idea del tema) q me estás contando — ☀️ emergency service emotional support animal (@fadeta_) January 19, 2022

"Me duele en el orgullo que una mujer sepa más que yo" basicamente.

"No nos gustan las sabelotodo"



uff, cuando se entere que a las mujeres también nos gusta hablar y debatir de temas le da un pasmo — 🌸Jeanne Tynnod🌸COMMS OPEN🌸 (@JTynnod) January 19, 2022

Después del revuelo y lejos de desdecirse, el tiktoker publicó un vídeo cargando contra "lo políticamente correcto" y poniéndose en posición de víctima de los supuestos censores. Se quejó también de la cultura de la cancelación y justificó los consejos a mujeres asegurando que suponen el 40% de sus seguidores.

