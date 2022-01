Los zascas a Gabriel Rufián tras su enésimo intento de desacreditar a los votantes de Vox

Gabriel, déjalo. No cuela. Tú no has pegado pala al agua en tu vida por eso te repudian. La marcha verde es imparable y tú lo verás con tus ojitos de golpista y de progre de cuarta. Tú eres de los primeros que lo vio venir. VOX es imparable. Y ni tú ni tu banda podréis hacer nada https://t.co/esFWS6bHfJ