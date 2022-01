La reflexión de Adolfo Suárez sobre los políticos que arrasa 36 años después en internet

El expresidente Adolfo Suárez ha pasado a la historia como una de las piezas claves de la conquista democrática en España. Sus discursos pausados, sensatos, analíticos y valientes han logrado perpetuar un sello de identidad que continúa triunfando casi cuatro décadas después. Así ha ocurrido con unas palabras que están corriendo como la pólvora en las redes sociales. Aparecieron en TikTok de mano de una organización estudiantil y pronto dieron el salto a Twitter.

El fragmento pertenece a la entrevista que Mercedes Milá realizó a Suárez en el programa Jueves a jueves de Televisión Española. En concreto, se emitió el 22 de mayo de 1986 aunque en el vídeo viral esté fechada un año antes por error. De hecho, se puede ver al completo en este enlace a la hemeroteca del ente público. El expresidente dibujaba con fidelidad un panorama político en nuestro país que nos ha acompañado todos estos años.

Resulta sorprendente la vigencia del discurso a pesar de los años: "Hay que hacer muchas transformaciones hacia las metas e ideales de justicia porque, si no, nos instalamos en un pragmatismo en el que vale todo con tal de continuar en el poder. O vale todo para alcanzar el poder", decía Suárez en el comienzo del corte para presagiar después que "así viene el desprestigio que tenemos los políticos y los partidos políticos en la vida española".

"Que respeten a España"

"Hemos transmitido, mal quizá, la imagen de que no nos importa más que conseguir el poder o permanecer en él", continuaba Suárez con tino, añadiendo que los valores "son imprescindibles cualquiera que sea la ideología que tenga un ciudadano por una razón muy sencilla: si no, no alcanzaremos jamás la modernidad ni conseguiremos que España sea un país respetado y respetable en el interior, y respetado y respetable fuera":

Suarez adalid de la Democracia explicando en este “Tik Tok” como se hace política de la buena, para todos. Hoy el @psoe la ha abandonado. @populares es quien mejor recoge el espíritu de la Transición. pic.twitter.com/z4anzZXkuF — Paco Camps (@PacoCamps_) January 13, 2022

Juventud Despierta es la asociación de estudiantes de la Universidad Carlos III que ha subido el vídeo a sus redes hasta hacerlo viral. Se describen a sí mismos en su web como una agrupación juvenil que "surge contra la manipulación política, la tergiversación histórica y la polarización social". Nacidos en noviembre del pasado año, se consideran "alejada de ideologías" y con una "visión crítica, transversal y renovadora de nuestra sociedad".

