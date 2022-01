Lluvia de zascas a Mónica García por su propuesta incoherente sobre los test de antígenos

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, ha estado en el blanco de los zascas este jueves por su cambio de criterio sobre la utilidad de los test de antígenos. Tras la reunión que mantuvo el pasado martes con la dirección y las familias de la Escuela Infantil Los Títeres, en Pan Bendito, hizo unas declaraciones a la prensa anunciando su propuesta para que se faciliten a las familias tres pruebas semanales.

Criticando que los niños que hayan tenido un contacto estrecho no vayan a ser testados, Mónica García ha insistido en que, "cómo mínimo", las familias deberían de disponer de un set semanal con tres test diagnósticos de antígenos sufragados por la Comunidad de Madrid para que puedan sentirse "tranquilas" porque sus hijos están acudiendo a los centros escolares con la máxima seguridad. Un extremo que, según ella, ahora mismo la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "no es capaz de asegurar".

La líder de Más Madrid no desaprovechó la ocasión para cargar contra Ayuso una vez más, sosteniendo que el Gobierno madrileño "no es capaz de poner medidas para que no se colapsen nuestros centros sanitarios ni nuestra Atención Primaria", tal y como ha recogido Europa Press, añadiendo que "nos hemos tenido que buscar la vida en esta sexta ola" y, por todo ello, le exige a la presidenta "que no devaste más la Atención Primaria y sea capaz de crear un entorno de seguridad":

Más Madrid propone que se facilite un set de tres antígenos semanales para que los alumnos acudan a entornos seguros https://t.co/4p3a6wy5Qu pic.twitter.com/EV8XbJg4Ec — Europa Press TV (@europapress_tv) January 11, 2022

Las declaraciones de Mónica García habrían pasado sin pena ni gloria en las páginas de la actualidad política de Madrid de no ser porque los test que ahora reclama como indispensables para la seguridad de los escolares le parecían una medida "inútil" en el pasado, como se puede leer en este tuit que la portavoz escribió en noviembre de 2020:

Buen hilo que habla sobre si la evidencia sustenta (o no) las medidas de Madrid.

2 lecciones:

-Hacer test de antígenos en cribados es in-útil (y una pérdida del coste de oportunidad)

-los confinamientos selectivos no funcionan y menos si los haces durante el pico de pandemia. https://t.co/NnZ0ULRFki — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 12, 2020

Días después, García volvía a la carga criticando "el populismo epidemiológico de Madrid" y asegurando que "los test de antígenos tienen una rentabilidad muy baja en asintomáticos y demasiado alta en la publicidad del Gobierno". Pedía además a Ayuso que dejase de "despilfarrar el dinero y los recursos de todos".

Seguimos para bingo en el populismo epidemiológico de Madrid.

Los test de antígenos tienen una rentabilidad muy baja en asintomáticos y demasiado alta en la publicidad del gobierno.

Dejen de despilfarrar el dinero y los recursos de tod@s. https://t.co/QC4hlTRv8P — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 17, 2020

Quizás ahora no le parezca tal despilfarro de recursos y por eso pide tres por familia, como mínimo. Han sido muchos los tuiteros que se han percatado de la contradicción en la que ha caído García y no han tardado en señalar el autozasca en el que ha incurrido la de Más Madrid:

Elige tu propia aventura con Mónica García. pic.twitter.com/bjiHvJqo04 — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) January 13, 2022

En Twitter han aprovechado la coyuntura para responderle con cientos de réplicas como estas:

Donde dije digo…digo Diego… — 🖤 Carmen Jones (@CARMEN_JONES_) January 13, 2022

Lo que tendrías que hacer es volver a la sanidad, que hay escasez...pero claro no cobrarías lo que estás cobrando ahora por sembrar mentiras. — pepoya (@deljusgar) January 13, 2022

La mejor manera de no equivocarse es diciendo las dos cosas. — Yo fui a la lolailo de Celaá (@yofuialalolailo) January 13, 2022

Es una montaña rusa de contradicciones. — Tin Man 🇪🇸 (@TinManInHighway) January 13, 2022

Osea q el año pasado iban los niños al cole y era un lugar seguro,y ahora q están pinchando a los niños y los profes 3 dosis son lugares inseguros? Con 2 cojones, — rosita🇪🇸💚🇪🇸 (@mrtc1980) January 13, 2022

Médica, madre y cuentacuentos. — Frank de Tabarnia🇪🇦 (@PREokupa) January 13, 2022

Otra marxista, de la rama de Groucho. — Manuel Palao (@manuel_palao_l) January 13, 2022

Así que el juramento hipócrita era esto — eltiotonocanillas (@eltiotono) January 13, 2022

¿De verdad no se acuerda de lo que escribe o dice? Resulta casi infantil pillarla. Patético — Fostiatus IV (@fostiatus) January 13, 2022

Dicen que un cambio de opinión a tiempo es una victoria.

