La genial metedura de pata del ministro Escrivá con una botella y un atril: "Ah, esto no es un..."

Mariano Rajoy pasó a la posteridad no sólo por ser el presidente que perdió el Gobierno en favor de Pedro Sánchez tras una moción de censura motivada por la primera parte de la sentencia del caso Gürtel. Lo cierto es que su singular retranca gallega sigue siendo hoy recordada gracias a frases como "un vaso es un vaso y un plato es un plato".

Este martes, una metedura de pata del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a circular por las redes sociales para deleite del personal y a recordar a muchos la mítica frase de Rajoy. En realidad, la curiosa escena tuvo lugar hace semanas, durante la presentación del Mapa de Talento Sénior, que elaboró el Centro de investigación Ageingnomics, de la Fundación Mapfre.

¿Y Escrivá? ¿Por qué todo el mundo se está olvidando de José Luis Escrivá? pic.twitter.com/Yu2paTt06h — Cris Alonso (@CrisAlonsoG) October 26, 2021

El ministro se encontraba soltando su speech cuando, de repente, sintió cómo la boca se le secaba. Acto seguido, cogió una botella de agua que la azafata le había dejado debajo del atril y empezó a llenar lo que aparentemente era un vaso. Pero no lo era. "El punto de partida... El punto de partida no es un punto de partida... ¡Ah! Esto no es... Bueno, me parecía...", se escucha decir a Escrivá mientras saca el vaso que sí se encontraba debajo del atril.

El ministro soltó entonces una carcajada mientras virtió, esta vez sí, el agua de la botella en el recipiente correcto. "Ahora tengo problemas", se le oye decir en el video mientras sigue carcajeándose ante la complicidad de los asistentes.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y son muchos los usuarios que han destacado la espontaneidad del ministro o los que lo han comparado con el dúo humorístico Tip y Coll.

No os riáis porque más del 80% de las personas lo haríamos así https://t.co/XKXxEbh40K — Saioa 🇵🇸 (@bukatudasaioa) October 26, 2021

Buenísimo. La risa sana, todos somos humanos. https://t.co/PxHMJaO0zT — Victor LP (@vlopezparte) October 26, 2021

Esto nos ha estado a punto de pasar a todos… pero el tipo es buena gente, su reacción es fantástica. https://t.co/B6ci5c0HwV — Agustín Baeza (@Agustin_Baeza) October 26, 2021

