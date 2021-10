La 'hazaña' de Lucía Etxebarría que compara con la lucha entre Raquel del Rosario y el puma

El nombre de Raquel del Rosario ha estado este fin de semana en lo alto de la lista de tendencias de Twitter después de haber trascendido la hazaña con la que ha logrado salvar a su hijo del ataque de un puma. Fue el pasado domingo cuando la cantante relató lo sucedido en su perfil de Instagram, contando que el 26 de agosto temió por la vida de Mael, de apenas cinco años, cuando estaba jugando en el jardín de su casa en California.

"Siempre he dicho, en tono de broma, que algún día los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés", empezaba diciendo, para continuar describiendo lo que vivió después de escuchar un grito de su hijo: "Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aun hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima".

Junto a su testimonio, Raquel del Rosario compartía la imagen de su hijo, todavía con magulladuras y la reacción de las redes sociales ante un relato tan inesperado como heroico ha sido unánime. El aplauso a la valentía de esa madre que, sin pensárselo, se jugó la vida para salvar a su hijo se convirtió en una gran ovación viral que retumbó en Twitter para brindarnos, de paso, un momento de auténtica vergüenza ajena.

De California a Lavapiés

La escritora Lucía Etxebarría, que tiene como afición el meterse en todo tipo de jardines en Twitter, ha contado una anécdota que vivió cuando su hija era bebé, comparándose con Raquel del Rosario y su hazaña frente al puma. El encontronazo de la valenciana no fue con un animal, sino con "un tipo" que intentó meter la mano en el bolso que llevaba colgado en el carrito para robarle la cartera:

Raquel del Rosario vive en California y por eso en su jardín había un puma.

Cuando mi hija era bebé, mi bolso estaba colgado del

asa del carrito,vino un tipo e intentó meter la mano en el carrito para coger la cartera . Hice lo mismo que Raquel del Rosario, pero en Lavapiés. 😂 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 18, 2021

Aunque después Lucía quiso explicar que se trataba de un comentario irónico y no ponerse al mismo nivel que la cantante, lo cierto es que sus disculpas han llegado tarde y los tuiteros ya se había despachado a gusto con ella con mofas y críticas como estas:

Yo también le quité un chupachups que se le había caído al suelo y se lo iba a meter en la boca.

Lo mismito que liarse a puñetazos con un puma, Lucía. pic.twitter.com/h91jrGC4Br — Don Chalecos© (@donchalecos) October 18, 2021

La Etxebarría tiene ser la bebita en el bautizo, la niña en la comunión, la novia en la boda y la difunta en el entierro.



Y ahora es cuando me muerdo la lengua.. que me lo he puesto yo a huevo. — PERRETE (@Cacharrero_M) October 18, 2021

Su comentario, es desacertado, con una falta total de empatía, yo también he dado puñetazos, a un puma, que es el propio sistema, para que quite las garras de mi hija con autismo. Si lo que va a comentar, no suma🙏🏻no publique. #hagamosunmundomejor💙 — alumna (@alumna63) October 18, 2021

Sí, sí, ya te vimos. pic.twitter.com/lWZbCOqKOo — Yo Soy Coditos (@YoSoyCoditos) October 18, 2021

Me pregunto que será lo que aún no le haya pasado — Skapat (@Skapat5) October 18, 2021

No obstante, rompemos una lanza a favor de Lucía reconociendo que reaccionar a tiempo ante un ladrón también tiene su mérito aunque no sea un puma.

Sigue los temas que te interesan