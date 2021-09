El zasca de Rocío Monasterio a Anabel Alonso que se le ha vuelto en contra

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, visitaba el pasado jueves el madrileño barrio de Batán, en el que se encuentra un centro en el que están menores extranjeros no acompañados, para poner de nuevo el foco en los niños y niñas que están acogidos allí y señalarlos como los culpables de la inseguridad ciudadana. Lo ha hecho valiéndose de las presuntas denuncias de los vecinos, que se habrían quejado de su presencia.

Monasterio ha exigido el cierre del centro porque "los vecinos no pueden más, nos hablan de inseguridad, de que las mujeres tienen miedo de caminar por la calle y es necesario cerrarlo y que los menas sean repatriados con sus familias o sus países de origen", ha dicho, añadiendo que las personas que viven en el barrio "no tienen que sufrir inseguridad y miedo" y explicando que están "hartos" de no poder pasear por la Casa de Campo sin estar alerta.

La líder madrileña de Vox ha ahondado en que los chavales no estarían respetando "los valores fundamentales que hay en España" y les ha vuelto a culpar, sin presentar datos fiables que respalden sus declaraciones, de que "los delitos se producen en un porcentaje más alto por la inmigración ilegal". Además, ha interpelado a las mujeres al decir que "tenemos claro que en otras culturas, como la musulmana, a nosotras y los homosexuales no se nos respeta":

Rocío Monasterio visita el Centro de Menas de Batán para pedir su cierre inmediato y la deportación de los jóvenes a sus países con sus padres.

"Mientras no sean repatriados que se los manden a casa a 'la Médico y Madre' y a Anabel Alonso" pic.twitter.com/exfMY2N88m September 9, 2021

Para ponerle la guinda a sus declaraciones y asegurarse el titular, Monasterio recomendaba que mientras no eran repatriados los niños podrían ser enviados "a casa de la médico y madre y a la de Anabel Alonso", haciendo alusión a la líder y portavoz de Más Madrid, Mónica García, y a la actriz española, tal y como han señalado en este titular que compartía la de Vox en su red social:

Monasterio pide la repatriación de los menas: “Que se los manden a casa a ‘la Médico y Madre’ y a Anabel Alonso” https://t.co/WyUEoFmqP6 #larazon_es — Rocio Monasterio (@monasterioR) September 9, 2021

Lo que quizás no se esperaba Rocío Monasterio es que Anabel Alonso no se quedara callada y devolviese el dardo en forma de tuit. Así, la actriz ha querido contestarle en Twitter citando su mensaje y recriminando que "no sé por qué estás en contra de los sin papeles", añadiendo que "tú eres mucho de no tenerlos (incluso de falsificarlos)":

Pues no sé porqué estás en contra de los "sin papeles", tú eres mucho de no tenerlos (incluso de falsificarlos). https://t.co/Wbb42cV7YY — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) September 10, 2021

Seguidores de Anabel Alonso y también muchos críticos con Monasterio han ovacionado la respuesta de la actriz, que ha convertido un primer zasca de la de Vox en otro más grande todavía:

"Señor juez, señor juez, que me ha metido un zasca tremendo y me ha humillado en twitter, condénela a trabajar en mis plantaciones de azúcar como una esclava cuando las recupere..." — Victor Reyes (@VictorRCMalaga) September 10, 2021

Exacto. Ella de ilegal sabe un rato, y de inmigrante también. Se delata en cada frase. — El Justiciero (@proteston13) September 10, 2021

Ella tuvo el paso libre gracias al dictador Franco con el que su familia hizo negocios. Después de que el dictador golpista y narcotraficante Batista(con el que su familia se hizo rica) fuera echado de Cuba, su familia fue acogida por el dictador Franco. Está en la internet. — Dora la pecaora (@Dora_la_Pecaora) September 10, 2021

Pero los menas están aquí legalmente, a ver si se aclaran. Que se lean los tratados internacionales que España está obligada a cumplir. — Pepdiu (@pepdiu) September 10, 2021

Zaaaaaaaaaassssssss! En toda la boca. Hasta aquí en #Valdelacalzada lo he escuchado. Han temblado los cristales! 👏👏👏👏👏👏👏 — Germán Roas 🇵🇹 (@Pabloski09) September 10, 2021

@GrandesZascas Hoy el premio le ha tocado a @monasterioR . Puede pasar a recoger su premio cuando le venga bien 😏 pic.twitter.com/Qax6uSLuYM — Nef (@yolanda_redondo) September 10, 2021

Monasterio, por su parte, no ha querido seguir con el rifirrafe tuitero.

