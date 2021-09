Alicia, la mujer rechazada en un BlaBlaCar por llevar mascarilla: "Cómo os gusta obedecer"

Si bien el uso de la mascarilla se ha relajado considerablemente en exteriores desde que cogió ritmo la vacunación en nuestro país, todavía debemos emplearla en los interiores, sobre todo si compartimos un espacio reducido con personas no convivientes y con poca ventilación. Sin embargo, el argumentario de los negacionistas tiene una sombra tan alargada que es capaz de rechazar a una chica por cumplir con la normativa vigente.

Alicia tenía contratado el viaje de Mérida a Madrid a través de BlaBlaCar con un conductor sin saber que era negacionista. Cuando estaba todo apalabrado, él le dijo que "en mi coche voy sin mascarilla, lo comento por si te da miedo". Le contestó la chica que no había problema, pero que ella sí la llevaría puesta. No podía imaginarse que aquello terminaría con su expulsión del viaje por "obedecer" la ley.

"Hace calor y no es sano para la respiración ir en un coche con eso", argumentó en falso el conductor, mintiendo también al decir que "lo puse en la descripción del viaje, que viajamos sin mascarilla y sin miedos raros" y concluyendo que si ella la lleva, "no voy a gusto así". Ella replica que "ponérmela o no es cosa mía" y él zanja con una frase que deberían enmarcar en el decálogo del buen negacionista: "Cómo os gusta obedecer".

"Es una tontería"

Alicia reitera entonces que "no creo que sea molestia para ti que la lleve puesta", pero él sigue erre que erre: "A mí me molesta. Lo puse en la descripción. Es que es una tontería no poder respirar":

Me acaban de cancelar un viaje en BlaBlaCar por querer llevar la mascarilla puesta en un sitio cerrado durante más de 3 horas con gente que no conozco de nada. Me dice que lo ha puesto en la descripción del viaje (últ. foto) pero no hay nada de eso. pic.twitter.com/uIw7DzuV4S — Alisia. (@aliciamf99) August 24, 2021

Según la captura de la despcripción que aporta Alicia, el hombre no había puesto esa condición que, recordemos, es ilegal. La conversación no ha tardado en hacerse viral en Twitter y provocar reacciones como estas:

Te ahorraste más de tres horas con un pelmazo — ELENA DE LARA (@eledelara) August 24, 2021

Yo entiendo que necesitabas viajar. Pero no le habría dado tanta vuelta.



—Si tú no vas a llevar mascarilla es cosa tuya, yo llevaré una FFP2

—Es que no es sano para la respiración

—¿Sabes lo que no es sano para la respiración? Una neumonía bilateral y acabar en la uvi intubado — Vary el doctor del sombrero —ᚺᚨᛚᛚᚹᚨᚱᚦᚱ ᚲᛚᛁᚠᚱᛋᛋᛟᚾ🔻 (@VaryIngweion) August 24, 2021

Un amante de la libertad te obliga a no ponerte la mascarilla, no lo haces y te dice que eres de las que les gusta obedecer... Vaya cacao lleva el negacionista — Arreando v2.0 (@arreando4) August 25, 2021

No entiendo porqué tanto empeño en querer respirar si no le llega oxígeno al cerebro. — Sandianomano (@sandianomano) August 24, 2021

“Como os gusta obedecer”. Aquí, el librepensador. Madre mía. — Meg Griffin (@NattCaba) August 24, 2021

Como os gusta obedecer... está claro que a él le gusta que le obedezcan y si no obedeces fuera del coche. pic.twitter.com/0UnqXXe3H1 — Viceroy Gunray (@viceroy_gunray) August 24, 2021

Los negacionistas suelen ser gentuza, te has librado de una buena. — Yo antes (@era_otra2) August 24, 2021

Además, la denuncia viral ha servido para llamar la atención de BlaBlaCar, que se ha puesto en contacto con la tuitera y ha reiterado que "el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el viaje":

@blablacar_es se ha puesto en contacto conmigo y ha tomado las medidas pertinentes al respecto. Muchas gracias!! 😊 — Alisia. (@aliciamf99) August 25, 2021

Buenos días, Alisia. Reiteramos nuestro agradecimiento público por habernos hecho llegar tu alerta y, por supuesto, insistimos en que el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el viaje. Un saludo. — BlaBlaCar España (@blablacar_es) August 25, 2021

Esperemos que, como poco, al negacionista le hayan cerrado su cuenta en la plataforma.

