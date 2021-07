La propuesta viral del alcalde de Murcia a Ibai Llanos: "Tráete una gorra y a Ed Sheeran"

Quizás no sepas quién es el alcalde de Murcia, pero después de su propuesta viral a Ibai Llanos querrás que sea también tu alcalde. José Antonio Serrano, que así se llama el regidor, ha invitado desde su cuenta de Twitter al streamer vasco para que ejerza como pregonero de la Feria de Septiembre de este año. La proposición, que llega tras la entrevista del joven a Ed Sheeran, ha sido en forma de vídeo y lleva ya más de 50.000 reproducciones en la red social.

"Ibai, ya he visto que has demostrado en diversas ocasiones tu interés por Murcia", ha dicho el alcalde, refiriéndose tanto al día que Llanos habló en sus canales de comprar el Real Murcia y también a su reciente charla con el músico británico en la que Sheeran contó que tiene familia en la comunidad. Añadía entonces que le invitaba a visitar la ciudad, pero "no como cualquier turista, sino como pregonero de la Feria de Septiembre".

Con el ánimo de poner un cebo apetecible, Serrano ha optado por escoger las bondades de la gastronomía murciano y le ha prometido "pasteles de carne, marineras y cerveza bien fría". Ha completado su petición instándole a traerse "una gorra y a Ed Sheeran": "Ya te aviso de que una vez que vengas no querrás irte", ha concluído el alcalde, que ahora está a la espera de que el streamer conteste a su petición:

Hola @IbaiLlanos, te has interesado por Murcia en varias ocasiones.



No podemos dejar pasar la ocasión de invitarte a nuestra tierra. Pero no como un turista cualquiera, sino como pregonero de la #FeriaDeSeptiembre.



PD: @edsheeran también te esperamos#IbaiPregoneroMurcia https://t.co/g5mU0crLNr pic.twitter.com/Qn5V58Ooft — José Antonio Serrano (@SerranoJAntonio) July 6, 2021

Unos pocos han criticado que un alcalde se preste a este tipo de peticiones virales a través de las redes; sin embargo, una aplastante mayoría ha reconocido que tanto la forma de hacerlo como la idea en sí pueden ser beneficiosas para modernizar la imagen de Murcia, y así lo han manifestado en sus comentarios:

Pues molaría ver a Ibai y Ed Sheeran en una terraza comiendo una marinera #teImaginas #qTieneFamilaEnMurcia — Laura Covo (@LauraCovo) July 6, 2021

¿Qué problema tiene la gente con esto? Es una buenísima idea. ¿Sabéis la imagen de rancios, catetos y aburridos que hay de Murcia fuera de la Región? Traer a alguien conocido, con tirón entre la juventud y que se lleve una buena experiencia solo trae buena prensa y oportunidades. https://t.co/KLQxElGwgG — Binvernon (@_Binvernon) July 6, 2021

Ahora que sabemos que Ed Sheeran tiene conexión con Murcia, estaría bien que viniera a dar un concierto a nuestra plaza de toros 🤞🏽 — Tamara 🌻 (@Tamara_Morer) July 6, 2021

Menuda encerrona amigo jajaj.

Eso sí, es bastante más fácil y barato que comprar al Real Murcia 😆!!! — PRUDEN (@PrudenLeonmur) July 6, 2021

Este es el alcalde que merecemos — ★Jooseku™★ (@ruunt_jose) July 6, 2021

Que @IbaiLlanos está a dieta, coño! 🤣 — Sergio Olmo (@sergioolmoA) July 6, 2021

Esto sí que es marketing del bueno 😉 muy fan ❤️ #orgullosadesermurciana https://t.co/DL7g5SCcFx — Lydia Zapata (@ChicnFit) July 6, 2021

Acho pijo, claro que sí

Te esperamos Ibey — Dogsa (@Dogsa_Rap) July 6, 2021

Eso sí, no podemos obviar que el alcalde se ha referido a Ibai llamándole "Ibei" y, claro, los chistes se han hecho solos:

El nuevo pregonero de las fiestas. pic.twitter.com/DajHAkZA2Z — Alma Espinosa (@almaespinosa_) July 6, 2021

Pero incluso para ese despiste ha tenido una genial respuesta José Antonio Serrano:

Más políticos así de modernos, por favor.