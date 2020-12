Los mejores memes de la Lotería de Navidad: así se consuelan los que no han ganado

Para todos los que no se han llevado ni un pellizco de la Lotería de Navidad siempre quedarán los memes. Reírse de uno mismo y de los demás, empatizar con otros gracias a los chistes y a las redes sociales, suele ser el único consuelo en uno de los días en los que Twitter se hace imprescindible. En esta ocasión, además, los premios han sido más esperados que nunca y lo cierto es que, tirando de tópicos, finalmente ha estado muy repartido.

No obstante, los tuiteros no perdonan y nos han brindado este martes una auténtica jornada maratoniana de humor que se ha prolongado hasta bien entrada la tarde, con los últimos coletazos de un sorteo en el que nunca llueve a gusto de todos. Sin público este año por motivos obvios, lo cierto es que los recursos para el chiste se han visto mermados sin la presencia de los frikis habituales; pero eso no ha conseguido acabar con ellos.

Y es que algunos ya soñaban con el sorteo horas antes de que las bolas empezasen a mecerse en el bombo y lanzaban algunos spoilers:

Como cada año crees que acabarás el 22 de diciembre vs como lo acabas realmente#LoteriaRTVE pic.twitter.com/PjGcb6VJG1 — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) December 22, 2020

No obstante, para empezar, este año se ha producido un hito: la repetición de uno de los protagonistas. Normalmente, si alguien es tendencia en un sorteo no vuelve a serlo de nuevo al año siguiente, pero con este pobre hombre se ha vuelto a escribir la historia (una vez más):

#LoteriaDeNavidad deja este año las bolicas quietas, que ya hemos tenido bastante ? pic.twitter.com/gyiXMBbAnI — Sonia Twin (@Soniatwin72) December 21, 2020

Siempre hay quien opta por poner en práctica todo tipo de rituales para llamar a la buena suerte...

Pasa tu décimo por la chepa de este buitre y suerte! #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/RK76T8NFWv — Daniel Sanz ?￰゚ヌᆰ? (@Daniel_Sanz_C) December 22, 2020

...pero cuando van pasando los números y la suerte no llega, es cuando realmente aflora el mejor humor. Y es que ya lo dice el refranero: no se consuela quien no quiere.

No me ha tocado, pero por saber qué se sentía. #LoteriaRTVE pic.twitter.com/tyxqtN1OCU — ELENA (@elena_gm96) December 22, 2020

Me ha tocado el increíble premio de seguir existiendo pic.twitter.com/OuKEBhB73p — Aquí no hay quien viva (@universoANHQV) December 22, 2020

A mí hoy ya me ha tocado la lotería, acabo de pasar la ITV con mi cafetera con ruedas del 98. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) December 22, 2020

casi las 11:30 y aún no soy millonario #LoteriaRTVE pic.twitter.com/PzN1qgNof3 — ?￰ンメツ?￰ンメハ? ? ʏᴀ ᴇs ɴᴀᴠɪᴅᴀᴅ? (@davidagotontx) December 22, 2020

Me estoy tragando la lotería para que luego no me toque ni un céntimo??? #LoteriaRTVE pic.twitter.com/8gIpWC2Ywh — Viztor Rubio ? (@ViztorConZeeta) December 22, 2020

Otro año más que no me toca el gordo. #LoteriaRTVE pic.twitter.com/1nd2Y56FbH — Meg ?￰゚マᄏ? (@diosameg) December 22, 2020

Yo delante de la tele cada vez que sale un premio para ver si me ha tocado #LoteriaRTVE pic.twitter.com/7H34bWEaty — Hugo (@hugosignes1) December 22, 2020

#LoteriaRTVE yo cada vez que sale un puto número que mínimamente se parece al mío ?￰゚マᄐ pic.twitter.com/nXfQmcqjNt — CarlosMPcub (@Duende_Dormilon) December 22, 2020

Además, de nuevo hay quien ha apelado a la salud (a pesar de todo):

La gente: "Bueno, no nos ha tocado la lotería pero al menos tenemos salud"



2020: pic.twitter.com/kbXER9HlnY — El Humanoide (@ElHumanoide) December 22, 2020

DI QUE POR LO MENOS TENEMOS SALUD UNA VEZ MÁS. TE RETO, TE RETO DOS VECES, CABRONAZO.#loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/evU4jc7EP7 — Doctor Jekyll (@bicicletagris) December 22, 2020

Tuiteros esperando a hacer su chiste mezclando #loteríadenavidad2020 con "por lo menos tenemos salud". pic.twitter.com/kR1aGvZmdM — unmundolibre (@unmundolibre) December 22, 2020

Y quien ha jugado la baza de la polisemia (bendita sea):

Me ha tocado un quinto pic.twitter.com/fXg3uo2R2J — ABRAHAMER ن (@_Rubenigga) December 22, 2020

El Gordo que ha salido / El Gordo que no va a salir. pic.twitter.com/04vAcy1okg — Ivaningrado (@Ivaningrado) December 22, 2020

A Messi le ha tocado el gordo #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/rElIi1DGc0 — DAVIZZI (@davizzi16) December 22, 2020

Y también están los que seguirán todavía a estas horas revisando sus décimos:

Mirando por enésima vez si me ha tocado la lotería o no #LoteriaNavidad #LoteriaRTVE #SorteoNavidad pic.twitter.com/AnPgry1chc — ?Alexa, All I Want 4 Christmas is Africa by Toto (@AlexBellamyLeto) December 22, 2020

Yo: "Mírame los números a ver si me ha tocado algo"

El lotero: pic.twitter.com/cjQxEwWZC5 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) December 22, 2020

Por supuesto, los niños de San Ildefonso han vuelto a ser protagonistas:

Yo cada vez que un niño de San Ildefonso canta un número con la voz temblorosa #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/TMsTM1R4xw — Alexsinos (@alexsinos) December 22, 2020

cuando tu crush te pide el teléfono #LoteríaRTVE pic.twitter.com/J0AsQoeP18 — playz (@playz) December 22, 2020

E incluso ha habido momentos para la polémica un año más:

#LoteriaRTVE nadie se ha dado cuenta de la bola que se ha caído y le han dado una patada? pic.twitter.com/Kz70xJIShd — Toro del Fary (@kostabass) December 22, 2020

Y también otros en los que todos nos hemos visto representados:

Pero ellos no han sido los únicos que han chupado cámara:

- ¿CREÍAS QUE TE HABÍAS DESHECHO DE NOSOTROS, BATMAN? MUAHAHAHA. pic.twitter.com/cj08jJLKRQ — Aquel Coche (@Aquel_Coche) December 22, 2020

¿Sorteo de Navidad o sorteo de la mierda? pic.twitter.com/zva501As9g — Paula Púa (@pppua) December 22, 2020

Por supuesto, de nuevo Los Simpson ya habían hecho uno de sus spoilers:

"Si tuvieras 17 años seríamos ricos. Pero no, tenías que tener 10."#LoteriaRTVE pic.twitter.com/rt354laYkf — Los Simpson (@rtsimpsons) December 22, 2020

Aunque hemos de reconocer que esta vez la medalla al anticipo es para el vecindario de Desengaño 21:

acaba de salir el tercer premio, el mismo que le tocó a la comunidad de vecinos de Desengaño 21 y que Paloma Cuesta no quería repartir (no seáis como Paloma porque eso es un delito de estafa) #LoteríaRTVE pic.twitter.com/VFMaBA65Oz — joan (@jxanmg) December 22, 2020

Que no falte la salud, pero si falta, seguro que con memes se lleva mejor.