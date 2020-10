La historia tras la fotografía inédita de la Guardia Civil con esta estrella de Hollywood

M. C.

De vez en cuando la Guardia Civil aparca por un momento sus publicaciones dando consejos en las redes sociales o alertando sobre alguna práctica delictiva para tirar de archivo y mostrar alguna curiosidad que no pasa desapercibida para sus seguidores, como ha ocurrido estos días con una misteriosa fotografía en blanco y negro.

"Hasta los más duros quieren a alguien de confianza a su lado", escribieron desde su cuenta de Twitter señalando a un joven Charlton Heston acompañado de un guardia, de los de capa y tricornio. De la extraña pareja, fotografiada con un castillo como telón de fondo, solo nos aportan una pista más: el Cid.

Hasta los más "duros"💪💪 quieren a alguien de confianza a su lado...✌✌#CharltonHeston#PicoCid pic.twitter.com/BEES0DlzgD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 26, 2020

Acudimos a la Wikipedia para constatar que, en efecto, Charlton Heston estuvo en España en 1961 rodando la película sobre la vida del guerrero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid. El filme se estrenó ese mismo año, fue una producción italoestadounidense dirigida por Anthony Mann que protagonizaron junto al mítico actor de Hollywood la gran Sofía Loren, Raf Vallone y Herbert Lom, entre otros nombres de la época.

La mayoría de la secuencias, excepto algunas rodadas en Roma y Bamburgh Beach (Reino Unido), se filmaron en nuestro país. Lugares como Ávila, Ampudia (Palencia), Burgos, Calahorra (La Rioja), Belmonte (Cuenca), Peñíscola (Castellón), Toledo, Torrelobatón (Valladolid), Ripoll (Gerona), León y varios lugares de Madrid, como los Estudios Chamartín, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Colmenar Viejo y el castillo de Manzanares el Real.

Precisamente este último es el que aparece de fondo en la imagen compartida por la Guardia Civil. No obstante, la fortaleza era una de las favoritas de los cineastas de la época, como el productor Samuel Bronston, así que se rodaron también otras películas allí como Jeromín, Alejandro Magno, La caída del Imperio Romano o La rana verde, amén de varios títulos de western.

El making off

A pesar de las expectación que ha generado la fotografía, conviene recordar que no es la primera vez que la Guardia Civil la publica en su Twitter. Ya lo hizo en 2014 para conmemorar los Premios Oscar:

Aclaraban que la imagen se la había facilitado un tuitero, así que hemos rebuscado en la hemeroteca para conocer la autoría. Aunque algunos periódicos la clasifican en su propio archivo, en este artículo de El País aparece firmada por la agencia Associated Press (AP). No es, ni mucho menos, la única que se conserva del making off de la película y hemos hallado una buena tirada en el blog Detrás de las cámaras, como esta en la que aparece el actor protagonista con Félix Rodríguez de la Fuente:

Hay varias imágenes en las que se retrata al equipo de la película con el filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, Ramón Menéndez Pidal. El erudito de la Generación del 98 asesoró a la producción y, por ejemplo, en esta fotografía lo vemos admirando la réplica de la Tizona, la mítica espada de El Cid:

La misma que, en esta otra fotografía, empleaba Sofía Loren para partir la tarta en la celebración del final del rodaje:

La película fue todo un éxito de crítica y taquilla y estuvo nominada al Oscar a la Mejor Dirección Artística, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, pero no ganó ninguno.