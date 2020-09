Los consejos más machistas a una joven víctima de violencia que busca trabajo en Twitter

Todavía queda quien afirma rotundo que el machismo es un invento. Que eso era antes, que ahora las feministas ya han conseguido todo y van a por los caprichos castradores. Que menuda pesadez. Que no se puede decir nada porque todo es machista ahora. Estos, si no han cambiado de opinión hasta ahora seguramente tampoco lo hagan después de leer este artículo, pero lo cierto es que no deja lugar a dudas y refleja perfectamente con lo que lidian a diario las mujeres en las redes.

Nerea tiene 18 años, ha sufrido violencia doméstica (que no machista, ni de género) y busca urgentemente trabajo en Badajoz porque, explica, "no puedo volver a mi casa". Lo escribió en Twitter, desesperada, hace algunos días. Basta con tener un poco de empatía para hacerse una idea de cómo se está sintiendo una víctima que debe dejar su hogar y no puede por motivos económicos; pero al parecer eso es mucho pedir para algunas personas.

Este fue su tuit:

Necesito encontrar trabajo de lo que sea urgentemente en Badajoz. Tengo 18 años, ningún tipo de ingreso, he sufrido violencia doméstica y no puedo volver a mi casa. Si sabéis de alguien que me pueda ayudar os lo agradecería y sino compartid porfavor🙏🏽 — NEREA PWLNO🌹🌈 (@nerepantera) August 30, 2020

Señaló Nerea, que en su foto de portada sale besándose con un chico, que se trata de su pareja, que nada tiene que ver con la situación violenta: "Si él hubiese sido el que me ha pegado lo llamaría violencia de género y no doméstica", insistió ante las primeras respuestas a su tuit que la juzgaban por seguir teniendo una imagen con su maltratador, que resultó no ser tal.

No obstante, los juicios no se quedaron ahí. La foto de perfil de Nerea, según decenas de iluminados, no sería la ideal para buscar empleo, como si Twitter fuese Linkedin o InfoJobs. Así que la joven, en vez de recibir ayuda en forma de ofertas, consejos o retuits, recibió un aluvión de comentarios censurando su imagen y dudando de sus palabras:

Como consejo te digo que si quieres quete tomen es serio, no pidas trabajo con una foto en ropa interior, das la impresion de una niñata en vez de una mujer con toas las letras. — Artemisa (@Artemis83245340) August 31, 2020

Mi madre decía "el hábito no hace al monge" y yo añado "pero se ve que es monge".

Cámbia la foto de perfil, que estás muy mona pero no creo que te beneficiaría nada en un currículo. — Puigjaner🎗️ (@Puigjaner1714) August 31, 2020

Podrías empezar x quitar la foto de portada. Que resta credibilidad. — gonzaloggranero (@gonzaloggranero) August 31, 2020

Con tu foto de perfil, dudo que nadie, te ofrezca algo serio.

...

Un poquito de recato, no te iría nada mal.

... — Dolors Nogales. Emperatríz (@DolorsNogales) August 31, 2020

Mal me suena esto.. Pero suelo ser mal pensado... — Ángel Alonso (@Angelpiko78) August 30, 2020

Hombre, pedir trabajo casi en pelotas...suena a coña. — LUNO 🔻 (@luno_corinno) August 31, 2020

Lo más fácil del mundo es ir de víctima, x eso no reculas. — gonzaloggranero (@gonzaloggranero) September 1, 2020

Pero estos comentarios no han sido los más desafortunados que ha tenido que leer la joven. Y es que para algunas personas la mejor salida en la situación de Nerea sería que ella ejerciese la prostitución. Sí, como lo leen. ¿No tienes trabajo? Explótate o que te exploten por un módico precio. Vende tu cuerpo como si esto fuese un empleo o un oficio. Hazte Sugar Baby:

Siempre puedes recurrir al oficio más viejo del mundo — El_rrorroncito (@rrorroncito) August 31, 2020

A ver, lo que te digo no va en plan broma ni nada, se que algunas personas me criticaron X eso, pero me lo aconsejo una amiga y yo te lo aconsejo a ti. Busca uno(o varios sugar daddies). Yo empecé el año pasado, solo vendiendo videos mios eroticos gane 400 euros (sigo) — TaniaSinger #yolista (@TaniaSinger) August 31, 2020

Y 800 este año. Haciendo pajas y masajes eroticos gane otros 200, y eso que solo quede con 4 /5 chicos(y no tuve sexo ni nada, solo masaje erotico y pajas, y tocarnos un poco). Chicos monos, simpáticos. Unos jóvenes y unos más mayores. Si quieres te aconsejo las páginas web. — TaniaSinger #yolista (@TaniaSinger) August 31, 2020

Puedo ayudarte, solo me tienes que contestar una pregunta, que aunque parezca trillada es muy sencilla:



¿QUIERES GANARTE UN DINERO BIEN CHINGÓN, ?a ? — ⛰️ M̷ o̷ n̷ t̷ a̷ ñ̷ a̷ ⛰️ (@MeArranquetodo) August 31, 2020

Es importante reseñar que Nerea también ha recibido múltiples consejos, algunas ofertas de empleo y mucho ánimo, sobre todo cuando los tuiteros han visto el nivel de los mensajes que estaba recibiendo. Ella se lo ha agradecido, pero también ha tenido palabras para los otros: