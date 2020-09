El vídeo de Hitler y Stalin cantando a dúo que tendrás que ver en bucle

No hay constancia documental de que Adolf Hitler y Josef Stalin hubiesen llegado a verse algún día. Enemigos íntimos, no todo el mundo sabe que antes de la II Guerra Mundial firmaron un pacto de no agresión por 10 años del que solamente llegaron a cumplir 22 meses por lo que todos ya sabemos. Ahora, gracias a la tecnología y a la creatividad de unos pocos no solo podemos verlos juntos, sino también escucharlos cantar a dúo el exitazo de The Buggles, Video Killed the Radio Star.

En aquel pacto firmado el 24 de agosto de 1939, que se llamó Ribbentrop-Mólotov en honor a los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países que negociaron el acuerdo, no solo se prometían neutralidad sino que se dividían Europa. Quizás si ambos hubiesen compartido una buena sobremesa de karaoke nadie hubiese invadido Polonia. Y es que cualquiera que vea el hilarante vídeo que nos ha traído hasta aquí se da cuenta de que podrían ser grandes camaradas.

La técnica del deepfake, que logra dar vida y modificar las expresiones valiéndose de una imagen fija, nos ha regalado este documento gráfico que está subido a YouTube por el usuario Borked desde el pasado 8 de agosto, pero que ha sido ahora cuando se ha popularizado en las redes sociales. La perfección y el dominio del grafismo es tal que no solo mueven la boca, como suele ocurrir en este tipo de vídeos, sino que cambian la expresión de sus caras, ladean la cabeza y se menean al ritmo de la música:

En nuestro recuerdo el meme que se inspiró en este tema hace un par de años para hacer chistes del humor más negro que existe, lo cierto es que la canción de Hitler y Stalin ha causado auténtica sensación entre los tuiteros, comentando cosas como estas:

Me lo he visto ya 15 veces. ¡Es hipnótico y maravilloso! El poder del humor para desmontar a dos de los genocidas más grandes de la Historia. — Manuel Perpiñán (@ManuelPerpinan) September 4, 2020

Los que no sepan inglés y simplemente crean que es gracioso, por favor, háganse con una traducción de la letra porque la genialidad va bastante más allá de lo que imaginan y muy acorde a los tiempos que nos toca vivir. — Death and Despair (@vmgomezg) September 3, 2020

Lo tengo en los desde ayer. El trozo en que van subiendo la cabeza es sublime jajaja Años de inversión en IA/ML han dado por fin sus frutos! — Sergio Carrasco Mayans (@sergiocm) September 3, 2020

😁😁 Por esto pago Internet jajaja — 🚴 Jailoncho 🚴 (@jailoncho) September 4, 2020

El pacto Ribbentropp-Molotov explicado! — Daniel Lorenzo (@Dadell79) September 3, 2020

Pero ojo, no perdamos de vista el tema de The Buggles porque parece que este tipo de montajes podría dar mucho más de sí. De hecho, ya han puesto a cantar la misma melodía a los líderes de Estados Unidos, Rusia y China. Aquí Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping a tres bandas:

¿Quiénes serán los próximos? Se admiten apuestas.