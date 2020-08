El último disparate de Lucía Etxebarría: así se ha vuelto a ganar una lluvia de críticas

No hemos comprobado si es cierto que Lucía Etxebarría ha sacado un 6,8 en Farmacología, pero estamos seguros de que, tras las críticas recibidas, la escritora se va a pensar un par de veces el volver a recomendar la toma de medicamentos a través de las redes sociales como hizo este pasado jueves. Su osadía al considerarse capacitada para asesorar a una tuitera en temas farmacéuticos ha propiciado un sinfín de críticas.

La tuitera, que ahora se ha puesto el candado en su cuenta para proteger sus tuits, lanzaba al aire la siguiente cuestión: "Ese momento que no recuerdas si te has tomado la medicación o no. ¿Qué hacéis". Al mensaje, que tenía algunas respuestas, no tardó en llegar la de Etxebarría que, ni corta ni perezosa, le escribió para decirle que "depende de la medicación".

Hasta ahí no podríamos ponerle ningún pero a esta respuesta tan gallega; sin embargo, el añadido es de traca: "Envíame un mensaje directo diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no. Tuve un 6,8 en Farmacología y solo aprobamos el 30% de los presentados, ¡y eso que la mitad no se presentó!", escribió la autora:

Depende de la medicación. Envíame un DM diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no. Tuve un 6,8 en farmacología y solo aprobamos el 30% de los presentados,¡ y eso que la mitad no se presentó!. Bs 💜💜💜💜 — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 26, 2020

En apariencia se trata de un tuit más centrado en el autobombo de Etxebarría que en resolver el problema de la chica; pero claro, es que ella no está capacitada para resolver este tipo de dudas a las que solamente podría dar respuesta un profesional que, de ser el caso, no lo haría por Twitter. Por eso, la escritora empezó a recibir cientos de críticas:

Buenos consejos:

- Leer el prospecto.

- Hablar con tu médico (no con cualquiera de twitter ni aunque sea médico).

- Consultar con el farmacéutico.

- Llamar al ambulatorio.



Malos consejos:

- Fiarte de alguien porque sacó un 6'8 en una asignatura (o un 10, me da igual). pic.twitter.com/j8h0HxOzOR — Ángela (@ashadaxa) August 26, 2020

Farmacología es asignatura troncal de filología inglesa. pic.twitter.com/qTeCwYP2bi — E ] M (@gypsy_research) August 26, 2020

Estudiar una asignatura de farmacología en la carrera (la cual ni acabaste) no te acredita para recomendar dosis de medicamentos. Es una actitud irresponsable y puede poner en peligro la salud de las personas. ¿Algo que decir @CopMadrid @Farmaenfurecida? — Loola Pérez (@DoctoraGlas) August 27, 2020

Hola, @emeDJ. Por favor, no hagas caso. Cuando tengas alguna duda con un tratamiento médico consulta con un profesional. Solo ellos podrán asesorarte convenientemente, por mucha nota que hayan sacado otros. — MJ Dictatriz (🏠) ✊🏼 #SanidadPública (@mjdelrio) August 26, 2020

Lucía, he salido de casa rápidamente y no recuerdo si he calzado la mesa con tu último libro o con el anterior. Qué me recomiendas? Bendiciones. — Arrozpegao (@Arrozpegao3) August 26, 2020

Pero esto es de verdad o es una cuenta troll? Porque yo soy psiquiatra y no se me ocurre jugar con la medicación de las personas en Twitter... — Metalinside, M.D. (@MetalGigatron) August 27, 2020

La prescripción de medicamentos y en general, todo lo relativo a #Farmacia, es una profesión sujeta a regulación oficial según las directivas europeas: 2005/36/CE y 2006/100/CE, traspuestas en la legislación española a través del Real Decreto 1837/2008 así como en diversas OOMM. — Jaume d'Urgell (@JaumedUrgell) August 27, 2020

No, lo que tuviste es un problema de juicio. Ni aun siendo Doctora seria etico, moral o legal aconsejar a alguien medicacion via twitter. Lo que estas haciendo, si la persona es lo suficientemente ignorante como para pedirte opinion via MD, es poner sus vida en peligro. — Hoikkum (@Hoikkum) August 27, 2020

Presumir de un 6.8 en farmacología es como si un médico presume de un 4.9 en anatomía... Ponte a estudiar, seisconocho, y deja a los profesionales hacer su trabajo.

Un 6.8... Manda narices — José Manuel Pérez (@jmpd_bluelite) August 27, 2020

Además hubo quien quiso hacer labor de investigación hasta llegar al meollo del asunto:

Lucía Etxebarría en 2017: «Dejo Psicología en la UNED habiendo sacado curso y medio».



Lucía Etxebarría en 2020: «Dime qué tomas, que saqué un 6,8 en Farmacología».



Farmacología se da en la UNED en 3º. pic.twitter.com/IHi6TzJSR1 — Rose △⃒⃘ 💜 (@MrsRose_84) August 26, 2020

No obstante, a Etxebarría la polémica parece que no le ha afectado demasiado: