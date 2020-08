Gabriel Rufián contra los mossos d'Esquadra: 'victoria' para el líder de ERC

Los Mossos d'Esquadra han tenido que retirar un mensaje de sus redes sociales después de recibir un aluvión de críticas, entre ellas la del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián. El fondo del tuit en cuestión era loable, instando a denunciar los casos de violencia sexual, pero su forma de expresarlo no podía ser más desafortunada y enseguida han afeado el machismo que desprendía.

Junto a una fotografía que mostraba el torso de una mujer trabajando frente a un ordenador mientras una mano masculina la aborda por detrás con la intención de tocarle el pecho, la policía catalana escribía: "Si alguien te da un beso, te toca el culo o los pechos o aun va más allá sin que tú lo quieras, no te quedes callada. Denúncialo. No hay excusas, es un delito. Acabemos con la violencia sexual".

Captura del tuit retirado por los Mossos.

El tuit, publicado en la mañana de este jueves, ha tenido que ser eliminado pocas horas después tras la polémica suscitada. Fueron muchas las personas que consideraron que el mensaje situaba a las mujeres como responsables de un contexto de violencia en la que ellas serían las víctimas. Además, tal y como apostillaron varias entidades feministas, tampoco era necesario emplear una fotografía tan explícita.

Rufián fue una de las voces que más alto se escucharon en Twitter. El diputado no se cortó ni un pelo al escribir que "este mensaje es una vergüenza", ahondando en que "desde el traslado de la carga de responsabilidad a la víctima hasta la elección de la foto. Una Conselleria tan importante no merece tanta torpeza e incompetencia".

Este mensaje es una vergüenza.



Desde el traslado de la carga de responsabilidad a la víctima hasta la elección de la foto.



Una Conselleria tan importante no merece tanta torpeza e incompetencia. https://t.co/AIg6SPcXCb — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 27, 2020

Cabe recordar que al frente de la Consejería de Interior, de la que dependen los Mossos, está el consejero Miquel Buch, de Junts per Catalunya. La eliminación del tuit, no obstante, fue cuestión de horas. La policía además no escurrió el bulto, sino que afrontó su metedura de pata queriendo dejar claro que "el único responsable de la violencia sexual SIEMPRE es el autor".

L’únic responsable de la violència sexual SEMPRE és l’autor. És important denunciar-ho perquè els fets no quedin impunes. Desgraciadament imatges com les que acompanyaven la piulada anterior es continuen produint. Lamentem les sensibilitats que ha ferit — Mossos (@mossos) August 27, 2020

En su nuevo tuit, los Mossos añaden que "es importante denunciarlo para que los hechos no queden impunes. Desgraciadamente, imágenes como las que acompañaban el tuit anterior siguen produciéndose. Lamentamos las sensibilidades que ha herido".