El llamativo cambio en el aspecto de Sánchez que desata una ola de indignación

Si hay algo que ha quedado claro en la rueda de prensa que ofreció el presidente este lunes es que, como le pasa a Sevilla, Pedro Sánchez tiene un color especial. En la rueda de prensa convocada tras el primer Consejo de Ministros celebrado después de sus vacaciones de verano, el jefe del Ejecutivo ha dejado varios titulares encima de la mesa.

Por un lado, que ofrece un estado de alarma 'a la carta' para las comunidades autónomas y 2.000 rastreadores del Ejército; pero también ha garantizado que todos los centros escolares serán seguros en la vuelta al cole y ha llegado a hablar de una "segunda curva" de contagios, que habrían frenado en seco la salida de los ERTE. No obstante, mientras Sánchez decía todas estas cosas mirando a cámara desde su atril, la mayoría de los españoles solo podían pensar en una cosa: su bronceado.

Pedro Sánchez ofrece a las CCAA un estado de alarma 'a la carta'

Y es que Sánchez, como cualquier privilegiado que ha podido disfrutar de sus vacaciones en un año en el que se necesitan más que nunca, ha vuelto al tajo con un color más que envidiable. El presidente, a ojos de los españoles que se han quedado en casa, se convertía este lunes en el odioso compañero de trabajo que llegaba a la oficina luciendo bronceado después de un viajazo estival mientras tú gestionabas sus tareas.

Entre la pelusilla que nos entró a los que seguimos con moreno flexo a estas alturas del año y la indignación de quienes consideran que el presidente no tendría que haber disfrutado de unos días de descanso con la que está cayendo, Twitter se llenó de dardos dirigidos a Sánchez desde todos los rincones de España y con poco amor.

En primer lugar, uno de los trending topic que se ha adjudicado es el ya mítico Aló Presidente, comparando sus ruedas de prensa, con mucha guasa, con aquel programa que tenía Hugo Chávez en la televisión venezolana donde solamente hablaba él de las cosas que consideraba importantes:

Os resumo lo que ha dicho @sanchezcastejon mientras España se arruina, después de sus vacaciones y más de una hora de #AloPresidente : pic.twitter.com/pKR6UNRODv — David H (@davhierro) August 25, 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantiza en #AloPresidente que los colegios van a ser centros seguros contra la Covid.



Yo me quedo más tranquilo, Sánchez es un hombre de palabra. — Juanfran Escudero ?￰゚ヌᄌ (@JuanfraEscudero) August 25, 2020

Pedro Sanchez hablando de “anticiparse” al virus cuando el virus nos ha pasado 7 veces por encima. #AloPresidente — AnaVillamuelas? (@AnaVillamuelas) August 25, 2020

Los ciudadanos al ver que sale Pedro Sánchez en #AloPresidente pic.twitter.com/VGZcug01fV — Viator2.0 (@0Viator2) August 25, 2020

? #ENDIRECTO| Pedro Sánchez: “Llevamos meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar”.



Cojones de acero.#AloPresidente pic.twitter.com/4BMROLtCkG — Diego de Torres (@bechoch) August 25, 2020

No obstante, los más observadores no tardaron en percatarse de que algo había cambiado en Sánchez y no era, precisamente, su carisma:

Lo primero. Se notan las vacaciones. Esta más moreno pic.twitter.com/1ngdYjxozm — Carles Enric (@carlesenric) August 25, 2020

Pedro Sánchez hará un Aló Presidente tras el Consejo de Ministros



¿Qué nos contará?

¿Si funcionaron bien las mosquiteras de 8.000€?

¿Anécdotas del Falcon?

¿Como se puso moreno gastándose 350.000€ públicos en plena crisis?



...porque más no ha hecho en agosto. — El Sr. Derecha ?￰゚ヌᄌ (@ElSrDerecha) August 25, 2020

Ha vuelto moreno Pedro, si no me ponen quien es ahí abajo le confundo con Obama pic.twitter.com/ULLWRiiqrJ — Miguel (@eith_66) August 25, 2020

Pedro Sánchez también tiene derecho a dar una rueda de prensa presumiendo de moreno. — Señor Erre (@SenorErre) August 25, 2020

Cuando 50.000 muertos no te impiden coger el colorcete veraniego.#AloPresidente pic.twitter.com/xZuVwpLZ2O — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 25, 2020

Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros para enseñar el moreno que ha conseguido durante sus vacaciones. — Nacho González (@Nachovg4) August 25, 2020

Pedro ha cogido color en la playa. Está más guapo que nunca. — Dimas (@Bonozevolik) August 25, 2020

Pedro, estás muy moreno, date crema que luego la piel se estropea. — Rocio (@RocioMDP) August 25, 2020

#AloPresidente He tenido que bajar el color de la tele para que su moreno no me deslumbre. Hay que ser sinvergüenza!!!! pic.twitter.com/Et5l7f3pyL — Los Roper (@roper_los) August 25, 2020

Si que ha cogido color durante las vacaciones... #AloPresidente pic.twitter.com/xSZ9VOtZTc — Nuria Tapia (@nuriatapiia) August 25, 2020

El moreno vacacional de @sanchezcastejon es muy ilustrativo de la negligencia constante de este Gobierno infame. Mientras llegan los rebrotes por #COVID19, nuestro presidente tomando el sol. Eso sí, hoy haciéndose el digno en #AloPresidente. Es todo vergonzoso y lamentable?¬タヘ♂️?¬タヘ♂️?¬タヘ♂️ pic.twitter.com/GKOkUa8AK8 — Miguel Ángel Pérez Rodríguez (@miguelpr83) August 25, 2020

El presi tiene tal moreno que no se si habla Pedro o un negro del ataud. — Alicióteles?￰゚ヌᄌ (@aliciaguesswhat) August 25, 2020

El moreno q a traído de las vaciones nuestro amo es de cojones!#AloPresidente pic.twitter.com/UOjFE0EM0i — Patxi (@PatxiVS) August 25, 2020

-"Presidente, ¿van a decretar otro estado de alarma?"

-"Mira que bronceado vengo, mira..."

#AlóPresidente pic.twitter.com/zGehjnNSq6 — Kumy Barcelona ?￰゚ヌᄌ? (@tabarniaBCN) August 25, 2020

De hecho, hay quien ha afinado todavía más con la tonalidad de la piel del presidente y, como si de un Pantone se tratase, han aventurado que se trata del Naranja Trump®

Hoy en #AloPresidente Pedro Sánchez está tan moreno que está naranja y está tan naranja que he tenido que ajustar los parámetros del televisor. En verdad es lo más reseñable de todo su speach, triste, pero cierto — - (@CrANu1986) August 25, 2020

Lo más reseñable de la comparecencia de su persona es el color naranja que luce. — Marta de Pedro ?￰゚ヌᄌ? (@Martadpp) August 25, 2020

Pedro Sánchez está color garrochito. — Carmen Elea (@MamenFisher) August 25, 2020

Pedro Sánchez ha vuelto de color naranja. Y esta es la única novedad. — Pausilypon (@Pausilypo) August 25, 2020

#AloPresidente Pedro Sánchez se ha hecho de Ciudadanos? Tiene la cara color naranja — Falisario (@falisario) August 25, 2020

Pedro Sánchez ha cogido tanto color que ya tenemos nuestro propio orange man bad. — Khy (@KhyKatarn) August 25, 2020

¿Por qué Pedro Sánchez es de color naranja? — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) August 25, 2020

Pedro Sánchez con moreno Dorito. Mi puto país. — iván (@xiv1chenk0) August 25, 2020

Ojalá la próxima vez espere unos días para recuperar su color habitual antes de darnos envidia a sus compatriotas.