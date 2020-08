La reflexión feminista de Leticia Dolera sobre las mascarillas que se ha vuelto en su contra

Tras la manifestación negacionista que se ha congregado a cientos de personas este domingo en Madrid para clamar contra el uso de las mascarillas, el debate ha centrado buena parte de la actividad de las redes sociales. De las mofas e insultos a Miguel Bosé por haber promovido la asistencia a la protesta y quedarse en casa a las polémicas que se han generado en torno al análisis que han hecho personajes famosos, como la actriz y cineasta Leticia Dolera.

Además de por su actividad profesional, Dolera es conocida por su activismo feminista y suele compartir mensajes poniendo sobre la mesa cuestiones vistas con perspectiva de género. Es por ello que en uno de sus tuits de este lunes ha pasado por el filtro violeta la problemática de las personas que se niegan a emplear la mascarilla, pero el resultado no ha sido como ella preveía.

Si a estas personas les cuesta ponerse la mascarilla, Dolera cree que les costará todavía más ponerse un condón. Esta es la reflexión que ha hecho y acumula miles de reacciones en Twitter:

Si no se quiere poner la mascarilla, imagínate un condón. — Leticia Dolera 🔻 (@LeticiaDolera) August 17, 2020

Aunque sus seguidores hayan aplaudido la reflexión de Dolera, una mayoría ha aprovechado el comentario para asestarle una retahíla de zascas recordando la incómoda situación que la directora vivió con la actriz Aina Clotet y su polémico despido:

A la leti no le mola que se queden embarazadas y trabajen. — I N F I N I T A 🇪🇦 (@iehsoll) August 17, 2020

En noviembre de 2018 Leticia Dolera saltó a las portadas por las acusaciones de la actriz Aina Clotet. Ella denunció que la directora, en aquel momento preparando la serie Déjate llevar para Movistar+, la había descartado para el elenco por estar embarazada. "Asumí que la producción de un proyecto marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad, consideraría todas las opciones para no excluirme por estar embarazada", aseguró.

Meses después, Dolera afirmó en esta entrevista con EL ESPAÑOL que "volvería a hacer lo mismo porque creo que no cometí ningún error". Explicó que "aunque a nivel emocional me duela, una actriz embarazada de seis meses, porque no era de tres o cuatro como se dijo, no puede hacer todos los personajes, va a poder encarnar algunos" y argumentó que "si tienes que hacer un biopic de Usain Bolt y te rompes un tobillo antes de empezar el rodaje, a lo mejor no puedes hacerlo".