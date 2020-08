El delirante consejo de Pérez-Reverte a los jóvenes de Zaragoza que se enfrentaron a machetazos

Unos ocho jóvenes se vieron involucrados el pasado jueves en una pelea en Zaragoza. Armados con machetes y palos, los chicos se enzarzaron en el parque Tío Jorge mientras otro grababa la escena con el móvil y les pedía, con la boca pequeña y sin intervenir, que dejasen de pegarse. Según la información recogida por El Heraldo de Aragón, uno de ellos ha sido detenido. Se trata de un joven de 20 años y nacionalidad colombiana.

El suceso se produjo en torno a las 20:40 horas y, afortunadamente, nadie resultó herido. La Policía no descarta, no obstante, que se trate de una pelea entre bandas. Las imágenes de la trifulca llegaron a Twitter de la mano del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y no tardaron en hacerse virales y ser compartidas por otros perfiles, entre ellos el del escritor Arturo Pérez-Reverte.

Una de las cosas que más llamó la atención de don Arturo es que los jóvenes que tomaban parte en la pelea al lado del río Ebro llevaban sus correspondientes mascarillas, algunas colocadas correctamente y otras bajadas a la barbilla. Observando el percal, el escritor no pudo reprimirse y les encomendó "machetearse, pero con mascarilla. Como debe ser".

Además, aprovechó para lanzar una pulla a las autoridades:

Machetearse, pero con mascarilla. Como debe ser.

Con la incomparecencia del Estado y quienes lo representan, se nos está quedado un paisaje precioso.https://t.co/kYioKc6Isb — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 14, 2020

Por si alguien albergaba dudas, el verbo machetear sí existe y significa, según el diccionario, lo que todos estamos imaginando: "Golpear con el machete". Que a Reverte, en estas cuestiones, no se le escapa una. Parece mentira.