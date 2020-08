El '¡basta ya!' de Iker Jiménez tras los agresivos ataques de sus seguidores por la Covid

Ver para creer. El rey del misterio en nuestro país, Iker Jiménez, ha tenido que rebelarse contra aquellos que siguen defendiendo las teorías de la conspiración en relación con el coronavirus y que ahora lo acusan de "traidor" por no tragarse sus consignas. El periodista ha tirado la toalla con las personas que creen en la llamada plandemia, esa por la que el orden mundial nos está atemorizando y limitando nuestros movimientos empleando el virus para acabar controlándonos. "Compruebo, a mi pesar, que no hay posible diálogo", lamentó en su cuenta de Twitter en el inicio de un hilo que muchos están aplaudiendo.

El popular presentador ya había contado en la red social que acababa de sufrir en sus propias carnes los estragos del virus: "Anteayer murió por Covid un conocido. 50 años. Sin patologías previas", compartía, añadiendo que "he comprobado que el enigma sigue siendo por qué el Sars Cov2 actúa como actúa. En muchos organismos no genera daños, en otros la gravedad es muy alta, y en algunos casos hay un abanico amplísimo de secuelas. Yo ya no sé cómo decirlo. Un poco de cuidado".

Después de esta íntima confesión, Jiménez recibía un aluvión de críticas, insultos y hasta amenazas de los creyentes en la plandemia y el periodista, harto, escribía un hilo tratando de explicarse. "No soy un traidor, no estoy a favor de Soros, Bildelberg ni la Masonería; pero todo eso puede entenderlo el que ha visto mis programas y mi forma de ser durante 15 años", explica, apuntando que "he intentado escuchar y atender argumentos, pero compruebo que están enraizadas una serie de ideas que no van a dejar de estar".

"No soy judío ni masón"

Su consuelo, reconoce, es que "queda en mi conciencia cómo desde el minuto uno del inicio de esta plandemia mi intento de hacer entender". Argumenta que ha investigado a fondo y hay "una manipulación brutal, pero alguna gente se la cree", entonando el mea culpa: "Algo debí de hacer mal yo durante muchos años. Lo primero para que no se me crea. Para que se piense que soy traidor. Lo segundo para no saber cómo hacer entender que esto no es broma y que, por desgracia, la pandemia es real y bastante incontrolable".

"No soy judío, no soy masón, no pertenezco a ninguna sociedad secreta u oculta", se defiende Iker Jiménez, recordando que "he tocado Alcasser, pederastia de las élites, marxismo cultural, Síndrome Tóxico, Kalergi, Bohemian Group, Bildelber... todo lo que se considera intocable. Ahí están los programas y mis comentarios. Y mis ideas. Algo he debido de hacer mal para que me consideren pagado, traidor, esparcidor del miedo":

Estimados amigos que creen en la #Plandemia.

Como ven he intentado dialogar y argumentar con muchos de ustedes. Compruebo a mi pesar que no hay posible diálogo. Lo siento mucho. Siempre he sido defensor de una mente abierta y crítica con todo. En este asunto he tenido pruebas... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

...fuera de toda duda. Lo he explicado muchas veces. No soy un traidor, no estoy a favor de Soros, Bildelberg ni la Masonería. Pero eso solo puede entenderlo el que ha visto mis programas y mi forma de ser durante 15 años. Tocando asuntos intocables en el ruedo de la tele donde.. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

No existe el anonimato de twitter. He sufrido amenazas, descalificaciones, ataques estos meses. De todo tipo de tendencias políticas. Sin duda, y para mi sorpresa, los más incisivos han sido los favorables a la Trama de la Plandemia. He intentado escuchar y atender argumentos... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

Pero compruebo que están enraizadas toda una serie de ideas que no van a dejar de estar. Así debe ser. Siento mucha lástima porque solo pretendo ayudar. Lo saben bien mis amigos y compañeros que están a favor de esas teorías. Y siguen siendo mis amigos.

Señores, piensen... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

libremente lo que les plazca. Queda en mi conciencia, como desde el minuto 1 del inicio de esta plandemia, mi intento de hacer entender. No ha servido con muchos. Lo siento porque algunos eran seguidores. Y me duele en el alma. He investigado a fondo y muchas de las cosas que... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

se argumentan en algunos libros y redes sociales son un ejemplo de manipulación brutal. Pero alguna gente las cree. No hay posible solución. Algo he debido hacer mal yo durante muchos años. Lo primero para que no se me crea. Para que se piense que soy traidor. Lo segundo... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

para no saber como hacer entender que esto no es broma y que por desgracia la pandemia es real y bastante incontrolable. Está en juego nuestro futuro a corto plazo. El de nuestros hijos. Yo solo puedo informar de lo que sé.

No soy judío, no soy masón, no pertenezco a ninguna... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

sociedad secreta u oculta. Soy consciente de que he estado en los medios porque he sido "el del misterio" y seguro que no he sufrido determinadas presiones. He tocado Alcasser, pederastia de las élites, Marxismo cultural, Síndrome Tóxico, Kalergi, Bohemian Group, Bildelberg... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

todo lo que se considera intocable. Ahí están los programas. Y mis comentarios. Y mis ideas. Algo he debido hacer mal para que me consideren pagado, traidor, esparcidor del miedo.

Seguramente lo he hecho mal. Y me apena porque son una parte de mis seguidores los que me acusan... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

de todo esto. Yo sé que no es verdad. Pero no puedo convencer a nadie. No me conocen. No saben como soy. Alguien que ha tenido muchos problemas por precisamente pensar y difundir ideas que no son políticamente correctas.

Pero, amigos, desde el minuto 1 tuve las evidencias... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

Y ayer las corroboré. He perdido amigos y seres queridos. Esto no es una broma. Yo solo puedo informar de lo que sé. Y seguiré haciéndolo. A pesar de las amenazas, los insultos o las campañas. Va en mi conciencia.

Les deseo a todos Salud. Respeto sus ideas aunque... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

No las comparta. Soy un periodista que pretende ser libre en un mundo muy complicado. El misterio me ha dado esa perspectiva. Soy consciente de que lo que diga o haga siempre puede ser calificado de orquestado, manipulado. Me da mucha lástima. Porque creo en la luz y en... — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

las sombras. No he sido tibio al denunciar a los demonios que por ahí pululan. Pero no soy creído. Lo he intentado todo. He dado voz y he dialogado.

Ya no puedo convencer, ni debo, a nadie de nada.

Les deseo salud y suerte. Aunque ya no estén conmigo.

Un abrazo a todos. Ánimo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

Hay mensajes y palabras que son un orgullo. Un honor. Gracias. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 12, 2020

El capitán de La Nave del Misterio concluye recordando que es un "periodista que pretende ser libre en un mundo complicado" y que no ha sido "tibio al denunciar a los demonios que por ahí pululan", agradeciendo las muestras de cariño y deseando "salud y suerte" a los que antes eran seguidores y ahora, parece, enemigos.