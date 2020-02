El actor Adrián Lastra estalla contra quienes le insultaron pensando que era la portavoz del PSOE

Compartir nombre con los famosos antes no pasaba de ser una anécdota que te ponía en la diana de los chistes, pero con las redes sociales se ha convertido en una pesadilla para muchos. Los usuarios no se cortan a la hora de expresas sus filias y sus fobias, y en esos casos una letra de más o de menos puede ser determinante.

El último en sufrir en sus propias carnes la ira improcedente de los tuiteros ha sido el actor y músico español Adrián Lastra, cuyo nombre acabó de popularizarse en la pequeña pantalla gracias a su papel en la serie Velvet. Con años de trabajo a sus espaldas en el cine y la televisión, su carrera le ha llevado ahora a la final de Mira Quién Baila All Stars, la versión norteamericana del programa de baile que emite la cadena Univisión.

Sin embargo, su nombre no ha vuelto a la palestra por sus méritos en la pista de baile, sino por el cabreo descomunal que ha expresado en su cuenta de Twitter para aclarar, de una vez por todas, que él no es "la del PSOE":

QUERÉIS DEJAR DE MACHARCARME!!! A todos los que se quieren quejar a gente de la política..... mi Twitter es diferente!!! No soy la del PSOE... gracias a todos por vuestra buena vibra.... sed felices pero checkear el Twitter Antes de subir algo....

Con las notificaciones plagadas de menciones incorrectas, su queja ha corrido como la pólvora por la red social hasta llegar a oídos de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha optado por tomárselo con humor y pedirle disculpas al actor:

Para aquellos que todavía no se hayan fijado, el nombre de usuario de ambos es bastante distinto. Si bien la socialista usa @Adrilastra, el actor deja claro que es Adrián y no Adriana usando @Adrian_Lastra. Esperemos que los haters tomen nota a partir de ahora y canalicen su ira —si es que no pueden contenerla— en el sentido correcto.

Siempre hay alguien peor

El cruce de tuits entre el actor y la política se ha hecho viral y, como ocurre en estos casos, siempre aparece alguno que sufre más que tú:

Por supuesto, la solidaridad de Twitter no se hizo esperar:

