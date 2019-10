La aplaudida descripción de Pérez-Reverte sobre Pedro Sánchez

M. C.

El escritor Arturo Pérez-Reverte está inmerso en la promoción de sus dos últimas novelas, Una historia de España y Sidi. Es por ello que últimamente se está prodigando más de lo habitual en los medios de comunicación protagonizando entrevistas, como esta en la que habla con EL ESPAÑOL, o la que concedió este pasado sábado al programa La Sexta Noche de La Sexta.

Su paso por el plató dejó un puñado de frases lapidarias sobre la actual política española en la que, según el escritor, "hay una gran ausencia de líderes con solidez intelectual y argumentos de peso". Entre sus declaraciones más polémicas, Pérez-Reverte formuló una descripción del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que venía a decir que era un mentiroso.

Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de las palabras del escritor, por las que ha recibido elogios y críticas a partes iguales, y ha querido aclararlas desde su cuenta de Twitter para demostrar que no solo llamó mentiroso a Sánchez una vez, sino dos.

"Esto es lo que opino y dije"

Así, sirviéndose de la expresión unamuniana de "los hunos y los hotros" -ahora que el escritor vasco se ha puesto de moda gracias a la película de Alejandro Amenábar-, ha querido dar la versión transcrita y completa de sus palabras, aconsejando a sus seguidores que "no se fíen de titulares, simplificaciones y tuiteos":

No se fíen de titulares, simplificaciones y tuiteos de los hunos ni de los hotros, pues aquí cada cual barre para su casa. Esto es lo que opino y dije sobre @sanchezcastejon: pic.twitter.com/73zFh036FY — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 7, 2019

Si quedaba alguien que no comprendía el significado de una de cal y otra de arena, Pérez-Reverte lo aplica con maestría en su peculiar descripción del socialista: "A mí Pedro Sánchez me sigue pareciendo un aventurero de la política. Yo sigo pensando que es un hombre interesante, es decir, es un político perfecto en el sentido renacentista de la palabra...".

"No tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Es capaz, con la palabra España, que estaba antes tan oculta, de hacer como los trileros y tracatrá tracatrá, la pone y la mueve como la borrega en el cubilete. Y mañana, si le hace falta, la volverá a quitar otra vez".

"Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza... A Pablo Iglesias lo toreó por los dos pitones y luego le robó la cartera. Y ahora se la va a robar a Errejón... No digo que sea bueno o malo, ¿eh? Igual nos lleva al abismo que a la gloria. No tiene escrúpulos y es capaz de mentir con absoluta naturalidad... En este sentido concreto, comparados con él, los otros políticos son unos mediocres... Unos moñas".

"No le quitaría ni una coma"

Las palabras del escritor, diciendo hasta tres veces que Sánchez "no tiene escrúpulos" para después aclarar que "no digo que sea bueno o malo", no han dejado indiferente a nadie. Esta contradicción, esta mezcla de conceptos, ha arrancado el aplauso unánime de los tuiteros:

