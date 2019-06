El milagro de la vida: por qué este vídeo ha emocionado a medio mundo

El milagro de la vida sigue emocionando a todos los que lo presencian. Hace dos semanas, Mike Addison conducía hacia el hospital esperando poder llegar a tiempo antes de que su hija naciera en el coche. A su lado, su mujer hacía lo que podía. En el asiendo de detrás sus hijas lloraban, pero su hijo sacó el móvil y decidió grabar la secuencia. El resultado es que captó la llegada al mundo de su hija, Jolee, en el asiendo del acompañante.

El padre publicó el vídeo en Facebook, acumulando más de 10 millones de visualizaciones. El video, compartido también por en EL ESPAÑOL el pasado 29 de mayo, ha tenido 15 millones de reproducciones, se ha compartido más de 27 mil veces y se ha compartido casi 227.000 veces. Ha sumado un total de 14 millones de minutos reproducidos.

El éxito del vídeo demuestra que la llegada al mundo de un nuevo humano sigue siendo una de las cosas más emotivas que se puede ver. Los usuarios lo han calificado de "lo más hermoso que he visto en mucho tiempo" y muchos no han podido contener las lágrimas al ver el final feliz. "Menudo rato, pero al final todo salió bien", dice una usuaria.

Controversia: ¿hizo bien la madre al llevar a sus hijos?

Pero esto no sería Internet si no hubiera algún tipo de controversia, y hay quienes consideran que los padres no hicieron del todo bien al llevar a los hijos en el coche. "Qué trauma les va quedar a esos niños, la madre llorando y gritando. Ella cuando los subió al auto sabía lo que venía. Pobres criaturas", comentó una usuaria.

"Qué pena hacer pasar a estos niños este mal rato...creo que no era necesario grabar esto... tiempo tienen de saber lo que es un parto creo que les va a crear un shock... ver a su madre sufrir y verán el parto con muy distintos ojos", añadió otra. "¿Por qué critican? ¡La señora decidió llevar a sus hijos para no dejarlos solos! ¡Por favor! ¿Cuántos niños no ven cosas peores en internet?", les respondieron.

