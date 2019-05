"Es oficial, el de Los Serrano fue mejor": los mejores memes del final de Juego de Tronos

Sansa : Hola Bran

Bran: Yo no soy Bran

Jon: ¿Cómo has estado Bran?

Bran: Yo no soy Bran

Sam: ¿Qué sabes Bran?

Bran: Yo no soy Bran

Tyrion: ¿Bran quieres ser rey?

Bran: YO BRAN STARK, ACEPTO