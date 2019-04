"¡Vota, coño!", el grito desesperado contra la abstención en estas elecciones

Vota, por favor. Aunque esta frase pueda sonar a imploración, se trata de una iniciativa ciudadana que está triunfando en redes sociales, a la que se han unido decenas de miles de seguidores en muy pocos días (desde el 15 de abril). A través de sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter quieren luchar contra el abstencionismo en las elecciones de este domingo con imágenes cargadas de creatividad y frases como "El papel siempre ha ganado a la piedra", "Menos opinar en Twitter y más en las urnas", "Voto por no llorar", "Votar mola" o "¡Vota, coño!".

#votaporfavor #votacoño #vota28a

"En estas elecciones nos jugamos mucho". Con estas palabras explica a EL ESPAÑOL por qué se inició este movimiento María, una ilustradora que forma parte del grupo de 14 personas que comenzó el proyecto. El éxito no solo ha sido de seguidores, también de colaboradores: más de mil personas se han unido en estos días para aportar ideas e ilustraciones. Los creadores del movimiento no quieren que su identidad transcienda, ya que "lo importante es el mensaje".

María explica que con estas ilustraciones piden el voto para "el Estado de bienestar, la sanidad pública, la educación pública, la vivienda pública, la igualdad de oportunidades, el cuidado de los mayores, la diversidad y la lucha contra el cambio climático", pero "en absoluto" para ningún partido concreto. Del mismo modo afirma que no pertenecen a ninguna formación, asociación, ni organización vinculada a la política.

Por ello, la principal misión es animar a la gente que defiende sus valores y se abstiene "a que no piense tanto en sacar brillo a sus ideales tan elevados y maravillosos -ironiza-, sino que los meta en un armarito durante unos días"."Que no piensen por ellos, sino por la mayoría y los grupos más vulnerables a cualquier cambio político radical", explica al tiempo que hace referencia a una de las ilustraciones de sus redes que afirma que "votar es como ir en autobús, ninguno te va a llevar exactamente donde quieres, pero siempre hay una parada cerca".

"Dada la situación actual, el Gobierno que salga este domingo va a influirnos y va a afectar absolutamente a todos", explica la ilustradora al tiempo que hace referencia a los "discursos manipuladores" que han llevado a Donald Trump y Jair Bolsonaro al poder o que han provocado el brexit.

"Nos causa pavor, por ejemplo, que pueda haber un Gobierno que no crea en el cambio climático. Es como si de repente tenemos un ministro de Sanidad antivacunas o uno de Asuntos Exteriores terraplanista", expresa.

#votaporfavor #vota28a #votacoño

"La crisis del 2008 se ha cebado con la clase media y las condiciones de vida de muchos españoles se han visto muy mermadas. Entendemos que mucha gente está enfadada, indignada y asustada, y de ello se aprovechan partidos políticos, que canalizan su odio hacia sectores vulnerables que ni son problema ni, sobre todo, tienen ninguna culpa", matiza.

"En resumen, si tienes 30 años y vives con tus padres; si estás jubilado y tu pensión mantiene a toda tu familia en paro; si por mucho que has estudiado y esforzado no eres ni mileurista; la culpa no la tienen ni los inmigrantes, ni las feministas ni los homosexuales".

"Perplejidad, alegría y curiosidad"

María califica el aluvión de likes como "impresionante". Un fenómeno que observa con "curiosidad, alegría y perplejidad". Eso sí, explica en tono jocoso que los creadores están "hartos" y que se encuentran sobrepasados con todo el trabajo que les está suponiendo, el cual tienen que combinar con sus profesiones.

"Mi vida es infernal porque tengo que compaginar mi trabajo con el que suponen estas redes", bromea la ilustradora. Le está tocando gestionar todas las imágenes que llegan y responder a los mensajes que reciben: "Tenemos desde haters hasta personas que nos usan como una oficina de información e, incluso, algunos nos han preguntado a quién votar". A los primeros responden de vez en cuando, a los segundos que no tienen información y a los terceros que no van "a decirle a nadie a quién votar".

También comenta con el mismo tono que está deseando que pasen estas elecciones para apagar el móvil y desentenderse del proyecto, aunque todavía no sabe si lo mantendrán para las elecciones europeas, regionales y municipales.

#votaconamor #votaporfavor #vota28a #votacoño

Además, cuenta con ilusión que "mucha gente" se ha puesto en contacto con ellos contándoles que pensaban abstenerse, pero que definitivamente sus mensajes les han animado a votar.

