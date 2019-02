La tierna historia de un abuelo, su nieto, una camisa y una pizza

Las redes sociales se han convertido en un lodazal donde el mal rollo ha invadido todo. Sin embargo, de entre los charcos de barro todavía siguen apareciendo historias de buen rollo de esas que se podrían utilizar para defender a la humanidad en un juicio por su alma. La última nos llega desde Argentina.

Todo comenzó con un simple Whatsapp. Era una foto de un hombre planchando algo y un comentario muy simple: "Preparándose para mañana". La protagonista explicó lo que había detrás de la historia y logró emocionar a la red de los ofendiditos:

Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como el me llevaba a mi cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar pic.twitter.com/nOkrf1Gooo — Aldana (@aldanarufino) 5 de febrero de 2019

"Cuando iba a primaria, él me venía a buscar a la escuela y pasábamos por el Mercado del Norte (en el centro de Tucumán) antes de volver a casa y me compraba una porción de pizza o dos y nos sentábamos a tomar una gaseosa", explica Aldana a EL ESPAÑOL. "Hacía tiempo que le venía diciéndole de ir, pero nunca acababa en nada porque él no quería dejar sola a mi abuela o yo no tenía tiempo con la facultad".

Pero dije "basta". Así que anteanoche lo hablé por teléfono y le dije "prepárate que mañana te voy a buscar". Y ahí ya fue cuando me contestó mi prima, que ya se estaba preparando planchando la camisa. Me emocionó ese momento, igual que a los demás". La historia no tardó en viralizarse, alcanzando los 31.000 retuits y más de 2.000 respuestas:

perdí a mi abuelo hace poco, y no sabes lo bien que me hizo ver que disfrutas del él. nunca dejes pasar ni un segundo para disfrutarlo. son lo mejor de esta vida 😭 — c a m i . (@Camilaalvarezc9) 5 de febrero de 2019

Y ni siquiera faltó la obligada referencia a Los Simpson:

-por que tan elegante homero?

+mi nieta me invito a almorzar muchacho pic.twitter.com/dCoace5KET — b autista (@bautistabono) 6 de febrero de 2019

Al final, todo el mundo quería foto:

"Ayer lo fui a buscar y allí estaba, esperándome en el living. Y fuimos y pedimos una promoción de una pizza común y una manzana. Después fuimos a pasear, y él por allí se pierde porque ya es viejito, y eso a mí me hace poner mala. Así que trataba de hablarle, y él me decía que hacía mucho que no venía, que la última vez fue con unos amigos que se encontraban allí".

"Y fue cuando volví a casa con mi abuela que me di cuenta de la repercusión que había tenido el tuit, que todos me pedían foto, que los periodistas me hablaban para hacer una nota... anoche me enteré que había salido en televisión".

Como toda introducción debe tener su conclusión, y está la foto:

Chacho le manda saludos a todos y agradece su amor y buenos gestos. Se convirtió en el abuelo de todos ustedes por el cariño que le brindaron. No solo comió pizza, también paseo por la peatonal después de tanto tiempo, y se llevo un chocolate para comer de postre. pic.twitter.com/Hn67xtmhj8 — Aldana (@aldanarufino) 5 de febrero de 2019

Y es que no todas las historias que triunfan en Twitter tienen que ser broncas. Todavía hay espacio para algunas historias emotivas. "No me esperaba tanta repercusión, reconoce".

