Crítica: 'Poker Face', una sofisticada, imprescindible y muy disfrutable vuelta a las series de 'caso de la semana'

Llega con varios meses de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. SkyShowtime estrena Poker Face, la serie que enamoró a crítica y público en su estreno en Estados Unidos, una propuesta de caso de la semana creada por Rian Johnson, que añade a esta receta el encanto del misterio de Puñales por la espalda, pero con más humor, más corazón y una carismática protagonista absoluta: Natasha Lyonne.

El personaje central es Charlie Cale (Lyonne, Muñeca rusa), una mujer que tiene una habilidad innata: es capaz de detectar cuando alguien está mintiendo. No tiene nada que ver con técnicas de análisis de lenguaje corporal, tampoco con instinto, simplemente, Charlie puede identificar que lo que dice alguien no es cierto solo escuchando su voz.

El primer episodio tiene como estrella invitada (la primera de muchas) a Adrian Brody, el jefe de un casino y tras lo que ocurre en esta suerte de introducción Charlie emprenderá una huida por todo el país que será lo que ponga en marcha el mecanismo de la serie: en cada episodio la carretera la llevará a un pueblo distinto con nuevos personajes en el que resolverá un nuevo misterio.

Natasha Lyonne en 'Poker Face'

Tal como ocurría con la Jessica Fletcher de Se ha escrito un crimen, una de esas personas que conoce en cada parada de su viaje será asesinada durante su estadía y cada episodio sigue la misma estructura. "Soy un imán para la muerte", dice Charlie de forma autoconsciente en un momento de la serie.

En el primer acto, inspirada en Columbo, alguien muere y el espectador sabe quién es responsable de esa muerte. En el segundo acto, la serie retrocede días antes del crimen para revelar qué ha estado haciendo la protagonista en ese destino y qué relación tiene con el resto de personajes. En el tercero, Charlie resuelve el crimen y se pone en marcha hacia su siguiente destino.

Esta estructura demuestra ser infalible durante la temporada y genera una sensación de complicidad con el espectador, que una vez conoce los mecanismos de la historia se siente apelado a interactuar de dos formas. La primera, intentar encontrar a Charlie de fondo en el primer acto o adivinar qué curioso trabajo estará haciendo en ese pueblo para terminar relacionada con el crimen.

La segunda y la más satisfactoria: identificar el momento en el que la persona que ha cometido el crimen se delata sin darse cuenta, porque si algo nos demuestra la serie es que el ser humano tiende a mentir de forma innecesaria y por las cosas más estúpidas. Para resolver los casos, Charlie no sigue las tácticas de una investigadora o detective, porque no lo es, la mayoría de las veces alguien se convierte en sospechoso por haber mentido sobre una tontería no relacionada con lo ocurrido.

La estructura de "caso de la semana" se eleva aquí con presupuesto, valores de producción y estrellas invitadas propios de lujosas series de prestigio. Entre los actores que se pasan por la primera temporada, además de Brody, están Ron Pearlman, Nick Nolte, Cherry Jones, Judith Light, Joseph Gordon-Lewitt, Chloë Sevigny, Hong Chau y Ellen Barkin.

Además de la capacidad de mantenerse fresca cambiando de escenario y personajes, lo procedimental tiene un valor añadido, un placer que se ha perdido en los últimos años y que una no es consciente de lo mucho que lo echa de menos hasta que lo vuelve a probar: saber que todo se habrá solucionado cuando salen los créditos finales.

Poker Face recupera ese encanto y tiene cualidad de lugar feliz que la convierte en una cita a la que no querrás faltar, porque a diferencia de la vida real, te da la tranquilidad de que para cuando acabe cada episodio el caso se habrá resuelto y los malos habrán recibido su justo merecido.

Y a pesar de tener una estructura reconocible, siempre hay espacio para la sorpresa: es una puerta abierta a la aventura de lo imprevisible porque el espectador nunca sabe a qué extraño asesinato se enfrentará su protagonista la siguiente semana.

'Poker Face' estrena sus dos primeros episodios el 15 de septiembre en SkyShowtime.

