Las series de HBO España que más nos han sorprendido en 2020: 'The Flight Attendant’, 'Industry’ y 'The Undoing'

Las series nos hacen viajar. Nos desconectan de la realidad por un momento. Cuando uno se pone un episodio de su serie favorita todo desaparece… hasta los problemas. Por eso buscamos siempre una nueva ficción que nos enamore. Una serie que haga que deseemos llegar a casa, sentarnos en el sofá, coger una manta y darle al play. Ese es el poder que tienen las grandes historias, como las de HBO, que durante este 2020 ha llenado de grandes producciones nuestra vida.

Un año en el que lo que hemos querido era que nos sorprendieran con nuevas propuestas. Que nos engancháramos a series que no supiéramos cómo iban a terminar. Quedarnos con la boca abierta con cada giro de guion, con cada sorpresa inesperada. Engancharnos y querer ver un episodio tras otro sin parar. Eso es lo que han conseguido estas tres series que os traemos. Propuestas que nos han tenido hablando de ellas durante horas, comentando cada episodio, cada novedad y cada nueva pista como si fuéramos los mejores amigos de Nicole Kidman.

'The Flight Attendant'

Kaley Cuoco protagoniza y produce 'The Flight Attendant'. HBO España

De qué va

The Flight Attendant está protagonizada por Kaley Cuoco, la mítica Penny de The Big Bang Theory (que también puedes ver en HBO), dando vida a una asistente de vuelo que se despierta en el hotel y en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió. Este thriller de comedia negra se basa en la novela del mismo nombre del autor Chris Bohjalian, y muestra cómo una vida entera puede cambiar en una noche. Acompaña a Cuoco un reparto increíble, en el que también destacan Michiel Huisman (el carismático Daario Naharis de Juego de Tronos) Rosie Perez o Zosia Mamet.

Por qué hay que verla

Es imposible no caer rendido a los pies de esta azafata de vuelo que parece empeñada en tomar las peores decisiones vistales. Una aventura llena de tensión, acción, capacidad de sorpresa y mucho encanto. Un cóctel de géneros perfecto mezclado con destreza y al que uno se engancha desde el primer minuto. The Flight Attendant es adictiva, y es imposible no querer saber más y más según avanza una trama en la que siempre están pasando cosas y que nunca se estanca, dosificando las revelaciones en cada episodio de forma que no puedas parar de seguir viendo.

Cuenta con un reparto engrasado, que funciona como una máquina perfecta. Especialmente Kaley Cuoco, que brilla en su primer papel protagonista tras The Big Bang Theory, y que despliega química con un elenco donde se nota que todos están disfrutando del reto. Una serie que ha sorprendido, y que lo seguirá haciendo, ya que ha sido confirmada para una segunda temporada.

'Industry'

Los protagonistas de 'Industry.' HBO España

De qué va

Una historia adictiva y con un enfoque nunca visto antes sobre las altas finanzas en la City de Londres. Una mirada que se consigue gracias al personaje de Harper Stern (Myha'la Herrold), una joven talentosa del norte del estado de Nueva York, que llegará a un mundo despiadado donde estos jóvenes graduados sólo se mueven por la ambición, el romance y las drogas. Una serie que, además, examina cuestiones de género, raza y clase en el lugar de trabajo, mientras los nuevos empleados se forjan dentro del ambiente de olla a presión de esta industria.

Por qué hay que verla

Si alguna vez se preguntaron dónde se formaron los personajes de la excelente Succession, esta es su serie. Industry radiografía el mundo de las finanzas de una forma salvaje y sin prejuicios. Pero lo más importante: lo hace de una forma tan entretenida e interesante que no querrás apartar la mirada de ella. Jóvenes capaces de traicionar hasta a su madre por ascender, jefes que miran con recelo a los jóvenes conscientes de que la puñalada por la espalda está a punto de caer, intrigas, traiciones, mentiras, sexo, drogas… una combinación de la que es imposible no enamorarse. Por si fuera poco, Lena Dunham ha dirigido el primer episodio.

'The Undoing'

Hugh Grant y Nicole Kidman, protagonistas de 'The Undoing'. HBO España

De qué va

Grace (Nicole Kidman) y Jonathan (Hugh Grant) son la pareja perfecta. Viven en un piso increíble del centro de Nueva York, tienen un hijo que va a una de las escuelas más prestigiosas y ellos son dos profesionales de éxito. Pero, su vida da un giro inesperado cuando una madre latina del colegio de sus hijos aparece asesinada de forma violenta tras una fiesta benéfica. Un suceso que pone de manifiesto que la vida que creía tener este matrimonio no era tan ideal y que saca los secretos más oscuros de la familia. ¿Puede confiar Grace en su marido o toda su vida ha sido una farsa?

Por qué hay que verla

The Undoing es la serie más adictiva del año. Uno acaba todos los episodios queriendo ver el siguiente y conocer más cosas de esta familia que aparenta ser "perfecta". Nicole Kidman no sólo interpreta a esa madre que se enfrenta a la verdad, sino que produce la serie junto a un veterano del thriller como David E. Kelley, creador de otra de esas series adictivas a más no poder, Big Little Lies (también disponible en HBO España). Si Kidman está perfecta, su compañero no le va a la zaga. Hugh Grant despliega encanto por doquier como ese marido lleno de secretos del que no sabes si fiarte o no. Por si fuera poco, dirige Susanne Bier, ganadora del Oscar y una apuesta segura. Es imposible que alguien vea el primer episodio de The Undoing y no quede enganchado y sorprendido con ella.

