Es la mejor miniserie española de Netflix: un drama con Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes que se ve en 2 horas

En los últimos años se han estrenado varias series de formato corto. Títulos como State of the Union, Special o #Luimelia rompieron con éxito el molde de la duración tradicional, pero siguiendo esta tendencia hubo otra producción original que pasó desapercibida y no ha tenido el reconocimiento que se merece.

En 2021, Netflix estrenó El tiempo que te doy, la historia de una mujer que intenta superar el duelo por la ruptura de un gran amor, una serie que fue una revelación, todo un hallazgo y hasta hoy la mejor serie española que ha hecho la plataforma.

La actriz Nadia de Santiago (Las chicas del cable) se estrena detrás de cámaras con este drama romántico que ha creado junto a Pablo Santidrián e Inés Pintor, una miniserie de 10 episodios cortos, una elección creativa que no ha sido arbitraria. Cada uno dura exactamente 11 minutos y en esa original, pero muy pensada, estructura radica gran parte del encanto de la serie.

La estructura perfecta

1 minuto en el presente y 10 minutos en el pasado es el título del primer episodio, en el que el espectador es testigo del momento de la ruptura entre Lina (de Santiago) y Nico (Álvaro Cervantes), para luego dar paso al inicio de la relación. La serie sigue el mismo esquema en cada uno de los siguientes episodios, en los que se ve a Lina intentando vivir cada vez un minuto más en el presente, y menos en los recuerdos del pasado.

Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes protagonizan 'El tiempo que te doy'.

Para pasar página, Lina decidirá mudarse de casa, buscar un nuevo trabajo y probar nuevas experiencias. Cada día, se propone pensar un minuto menos en él, dedicando ese tiempo a encontrarse a sí misma.

Gracias a un cuidado lenguaje visual, a la naturalidad de los diálogos y la indiscutible química entre la pareja protagonista, El tiempo que te doy sabe transmitirle al espectador el tamaño del vacío que siente Lina, mientras intenta llenarlo creando nuevas rutinas, otras experiencias, pasando más tiempo con los amigos o buscando vías de escape.

Poco a poco, la serie va revelando los momentos claves que definieron la relación, tanto los buenos como los malos. Pequeños detalles, como una canción o un plato de comida, que adquieren significado al vivir una experiencia compartida junto a otra persona.

El tiempo que te doy es una propuesta original, emotiva, con muy buena factura y gran química, que devuelve la fe en el género y que solo te pide dos horas de tu tiempo. Pocas veces sentirás dos horas mejor invertidas.