Twenty One Pilots toma el relevo de Imagine Dragons en la potentísima banda sonora de 'Arcane'

A falta de unos meses para el estreno de la segunda temporada de Arcane en Netflix, acaba de hacerse oficial quiénes prestarán su voz para la banda sonora de los nuevos episodios.

Después de una primera entrega marcada por una potente introducción a cargo de Imagine Dragons y la canción Enemy, la segunda tanda de capítulos contará con Twenty One Pilots, Stray Kids, Young Miko, Stromae, Marcus King, Ashnikko, y d4vd, entre otros, para complementar el que será el desenlace de la historia de las hermanas Jinx y Vi, y también del resto de habitantes de la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun.

Según ha revelado Riot Games, "cada canción es una composición original creada específicamente para momentos cruciales de la serie" y "está diseñada para capturar las emociones de estos populares personajes y reforzar la experiencia visual"

"El innovador enfoque de Arcane sobre la banda sonora ha inspirado a una amplia variedad de artistas de diferentes géneros, idiomas y culturas, que querían formar parte de esta nueva temporada. También hemos querido representar el alcance global de League of Legends trabajando con artistas de todo el mundo", explica Maria Egan, directora global de música de Riot Games.

"Cada canción es una colaboración única entre los artistas, nuestros creadores y los compositores de Riot. La música es el motor de la comunidad de League of Legends y nos morimos de ganas de que nuestros fans disfruten de este épico álbum para reforzar su conexión con estas poderosas historias".

La portada del disco que incluye la banda sonora de la serie.

Riot Games y Virgin Music Group han desvelado el título de las canciones que, junto a Paint the Town Blue de Ashnikko, se podrán escuchar en los nuevos episodios. Serán I Can't Hear It Now de Freya Ridings, Sucker de Marcus King, Renegade (We Never Run) de Stefflon Don, Raja Kumari y Jarina de Marco; Hellfire de Fever 333 To Ashes And Blood de Woodkid, Remember Me de d4vd; Ma Meilleure Ennemie de Stromae y Pomme; Fantastic de King Princess, The Line de Twenty One Pilots, Come Play de Stray Kids, Young Miko y Tom Morello y Enemy de Imagine Dragons y JID, entre otras.

Lo que ocurrió en la temporada 1

A lo largo de sus episodios, Arcane ahonda en el precario equilibrio entre ambas ciudades, cuya tensión se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado "Hextech", que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun llamada "Shimmer", que transforma a los humanos en monstruos.

La rivalidad entre las dos ciudades divide a las familias y los amigos, que son además los famosos campeones del juego League of Legends. La primera temporada de la serie mostró el origen de los personajes y su evolución. En los primeros episodios vimos a un grupo de adolescentes que, mientras intentan sobrevivir en las profundidades de Zaun, deciden ir a Piltover y dar un golpe para robar.

Lo que no saben es que irán a parar a la casa de uno de los científicos más prestigiosos de la ciudad y que además, el intento fallido de robo cambiará sus vidas para siempre. Esta incursión tendrá sus consecuencias, iniciando un efecto dominó que derrumbará el débil acuerdo que existía entre las dos ciudades.

En un primer momento, la serie nos presenta a Vi y Jinx, dos adolescentes que junto a otros dos amigos intentan ganarse la vida de mala manera. Cada vez es más complicado para ellas y el final del primer acto determinará su rumbo por completo, obligándolas a continuar su camino por separado.

Así será la temporada 2

Después de haber visto con cuentagotas cómo será la temporada 2 de la serie, Arcane desveló algo más de cómo será su regreso a Netflix tras aquel impactante desenlace. Y todo parece apuntar a una guerra sin precedentes entre Piltover y Zaun.

Tráiler | Temporada 2 de 'Arcane'

La segunda temporada continúa justo donde terminó la primera, mostrando a las dos naciones vecinas en un peligroso escenario que hará volar por los aires cualquier resquicio de estabilidad emocional que les quedara a los protagonistas.

Por un lado está Vi, una fugitiva que se ha instalado a regañadientes en el mundo de Piltover, considerándolo como propio. Y al otro está su hermana Jinx, cuya mente ha sufrido tanto daño que será prácticamente irreversible e irreparable.

Por qué hay que ver 'Arcane'

'Arcane'

Ahora que está a punto de estrenarse la segunda temporada, puede ser un buen momento para descubrir Arcane si aún no lo habéis hecho. Porque es una serie de animación increíble y accesible para todo tipo de espectadores, incluso para aquellos que no sepan nada del universo League of Legends.

El mundo del League of Legends ya cuenta con decenas de millones de usuarios en su base de datos de registros, pero la serie de Netflix no ha sido creada teniéndoles en cuenta solo a ellos. Desde un primer momento, Greg Street, jefe de desarrollo creativo de Riot, dejó claro que "intentaron hacer una historia que hablara sobre unos personajes con los que te pudieras identificar, sin importar el conocimiento previo sobre el juego". Y puede decirse que lo han conseguido.

La mitología que encierra este mundo es inmensa, y aún quedan muchas historias, personajes y narrativas diferentes que se pueden explorar. Sin embargo, no es una serie pensada para los fans del juego y cualquier persona que sea amante de la animación o de las buenas historias, será capaz de introducirse en ella sin ninguna dificultad.

Son los propios personajes los que te cuentan su historia y te introducen en su colorido mundo poco a poco, consiguiendo emocionarte mientras observas embobado su crecimiento individual y admiras el cuidado y el mimo con el que han sido animados.

No es necesario haber jugado nunca al League of Legends para sumergirse en Arcane, porque se puede disfrutar de igual forma sin conocer su universo. Poco a poco, y sin que te des cuenta, la fantasía y la dinámica te acaban envolviendo, haciéndote disfrutar con una estética propia y cautivadora y emocionándote junto a los personajes.

'Arcane' está disponible en Netflix.