Si te gustan 'Big Little Lies' y 'The Undoing', esta miniserie de Nicole Kidman en Netflix será tu nueva obsesión

Si os gustan los montajes de interrogatorios policiales en los que todos son sospechosos como los de Big Little Lies; los retratos de gente podrida en dinero cuyas vidas están fundadas en mentiras y secretos, como The Undoing; y ver a gente guapísima y caprichosa en entornos paradisíacos donde uno de ellos ha ido para morir asesinado, como The White Lotus, la nueva miniserie de Netflix es ideal para vosotros.

Realmente lo es para cualquiera que quiera pasar un rato entretenido, porque eso es lo que La pareja perfecta ofrece a los fans de los 'whodunit'.

Ambientada en la isla de Nantucket, colonia de veraneo de ricos en Massachusetts -la misma en la que Hans Landa exige una propiedad a cambio de colaborar en la Operación Kino para acabar con Hitler en Malditos Bastardos- la serie sigue a un grupo de invitados a la boda más esperada y exclusiva de la temporada, la cual será cancelada cuando en la mañana del día señalado aparece un cadáver en la playa.

'La pareja perfecta'

Aunque en apariencia toda la familia Winbury es perfecta y feliz, en realidad tiene más secretos de los que el dinero puede ocultar. Todos son sospechosos, y a medida que se va revelando lo que oculta cada uno de ellos, el espectador (y la policía) tendrá que averiguar por cuál de esos secretos estarían dispuestos a pena matar.

Basada en el bestseller de Elin Hilderbrand publicado en el New York Times, La pareja perfecta está protagonizada por Nicole Kidman en el papel de la famosa y exitosa escritora de novelas de misterio Greer Garrison Winbury, miembro de una de las familias más ricas de la isla, madre del novio y futura suegra de una nuera que no es la que ella habría elegido para su hijo.

'La pareja perfecta' | Tráiler subtitulado

Junto a Kidman, encabezan el reparto Isabelle Adjani, como Isabel Nallet, una amiga de la familia; Liev Schreiber (Ray Donovan, Asteroid City), que interpreta al marido de Greer, Tag Winbury; Eve Hewson (Flora y su hijo Max, Hermanas hasta la muerte) es Amelia Sacks, la novia; Billy Howle (Por mandato del cielo, La serpiente) interpreta a Benji Winbury, el novio; Meghann Fahy (The White Lotus) es la mejor amiga de Amelia, Merritt Monaco; y Dakota Fanning como la futura cuñada de Amelia, Abby Winbury.

Como veis, el reparto de esta miniserie es todo un lujo, y verlos juntos ya compensa, porque se nota que todos entendieron el tono de la historia y que se lo pasaron fenomenal en el rodaje, en el que estuvieron dirigidos con precisión por Susanne Bier, ganadora del Emmy por El infiltrado, que ya trabajó con Kidman en The Undoing. Jenna Lamia (Awkward, Good Girls) se encargó de la adaptación de la novela.

He podido ver los cinco episodios que adelantó Netflix a la prensa y os puedo avanzar que La pareja perfecta es justo lo que promete el tráiler (y su irresistible cabecera): una serie de misterio protagonizada por elenco de lujo, en un entorno paradisíaco que te hará creer que el verano nunca terminará, y cuyo principal propósito es entretener.

Vi los cinco en una tarde y desde entonces estoy contando las horas para ver el sexto, cosa que haré hoy mismo en cuanto termine de trabajar. Disfrutad.