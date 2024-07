La película de Daisy Edgar-Jones que triunfa este verano en Netflix: un asesinato y un juicio en una oda a lo salvaje

Aprovechando el estreno en cines de Twisters, la secuela espiritual de la película de 1996, Netflix ha incorporado a su catálogo La chica salvaje, la adaptación de la aclamada novela de Delia Owens que fue llevada a la gran pantalla en 2022 con una magnífica Daisy Edgar-Jones, que encabeza el reparto del blockbuster veraniego, en el papel protagonista.

Parece que la jugada le ha salido bien, porque sus suscriptores parecen haber reconocido el rostro de la actriz de la película de moda en el cartel. Sea por esta razón o por otras, ha entrado directamente al puesto número dos de las más vistas en la plataforma.

La chica salvaje del título es Kya, una niña abandonada a los seis años, que se crio hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Es una joven sensible e inteligente que ha sobrevivido en soledad en las marismas, con la naturaleza como única amiga.

Su solitaria vida se complica cuando un hombre aparece asesinado en el pantano, entonces es acusada de asesinato en primer grado y prejuzgada por los recelosos habitantes del pueblo. En ese momento todos sus misterios saldrán a la luz.

La novela es un éxito de ventas

Owens, zoóloga, creció en Thomasville, Georgia, y la mayor parte del tiempo vivió en zonas salvajes o cerca de ellas. Se licenció en zoología en la Universidad de Georgia y se doctoró en comportamiento animal en la Universidad de California, Davis.

Después de pasar la mayor parte de su vida como académica explorando la ecología del comportamiento de la fauna africana, Owens escribió La chica salvaje (Where the Crawdads Sing) en 2018. La novela fue un éxito instantáneo y encabezó los Best Sellers de Ficción del New York Times de 2019 y los Best Sellers de Ficción del New York Times de 2020 durante 32 semanas.

'La chica salvaje'

Taylor Swift compuso una canción

Los derechos de adaptación fueron adquiridos por Reese Whiterspoon a través de su compañía productora Hello Sunshine. Taylor Swift, también fan de la obra, compuso Carolina, una canción original, que ganó un MTV Movie & TV Award y fue nominada a varios galardones, como un Critics' Choice Award, un Globo de Oro, un Grammy y un Satellite Award.

Un éxito inesperado en taquilla

En el fin de semana de estreno, la película superó todas las expectativas y quedó tercera en la tabla de recaudación, por detrás de Thor: Love and Thunder y Minions: La rebelión de Gru. Recaudó 90,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 54,1 millones en otros territorios, lo que supone una recaudación global de 144,3 millones de dólares.

Cuatro semanas después de su estreno, la película había recaudado cuatro veces su presupuesto de 24 millones de dólares; Forbes afirmó que se trataba de "otro ejemplo de cómo lo que Hollywood cree que hará dinero no siempre es lo mismo que lo que hace dinero".

Sobre el inesperado éxito de la película, Witherspoon dijo: "Esta película no estaba en los radares de mucha gente, pero es una vuelta al cine de verdad. Es una experiencia conmovedora, con hermosos decorados y trajes y actores maravillosos. Es casi nostálgico de lo que querías ver en verano".

'La chica salvaje'

Qué dijo la crítica

Liz Shannon Miller, crítica de Consequence, calificó la película con un sobresaliente y la describió como un "drama gótico sureño exuberante, lírico y absorbente". Miller también afirmó que "es difícil imaginar a otra persona captando la inocencia y la inteligencia de Kya tan hábilmente como lo hace Edgar-Jones".

Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, dijo que era "una de las películas mejor fotografiadas de 2022 y elogió la interpretación de Edgar-Jones. Por su parte, Owen Gleiberman, crítico de cine de Variety, calificó la película de "parábola sobre el poder y la independencia de las mujeres en un mundo aplastado por la voluntad masculina"; destacando la "sensualidad lúgubre y seria de Edgar-Jones".