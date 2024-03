'La gran exclusiva': tráiler de la película de Netflix sobre la entrevista que hundió al príncipe Andrés

Rufus Sewell es el príncipe Andrés en La gran exclusiva (Scoop), la esperada película de Netflix que narra cómo se fraguó la entrevista bomba de 2019 que hizo la periodista Emily Maitlis, a quien interpreta Gillian Anderson, en la que se le preguntó ante las cámaras de BBC directamente por su relación con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Basada en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview de la productora Sam McAlister (Billie Piper), la película cuenta la historia tras bambalinas de las mujeres que negociaron con los vetos del palacio de Buckingham para conseguir la "primicia de la década", y que fue el catalizador público de la caída del príncipe Andrés.

Una entrevista televisada que fue originalmente pensada por el hijo de la reina Isabel para poner freno a las especulaciones sobre su conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y las acusaciones de agresión sexual a una menor, pero que se convirtió en un desastre de relaciones públicas de tal magnitud, que se vio obligado a retirarse de sus funciones públicas y posteriormente fue despojado de sus funciones y títulos.

Delante y detrás de cámaras

Sewell (La diplomática) y Anderson (The Crown, Sex Education) interpretan al príncipe Andrés y a la reportera Emily Maitlis, respectivamente. Charity Wakefield (The Great) interpreta a la hija del príncipe Andrés, la princesa Beatriz. Romola Garai (The Hour) es Esme Wren, la editora de Newsnight que supervisa la entrevista.

Billie Piper (I Hate Suzie, Doctor Who) es la encargada de interpretar a Sam McAlister, la productora de Newsnight que consiguió la entrevista (y escribió el libro en el que se basa Scoop). Amanda Redman interpreta a la madre de McAlister. Connor Swindells interpreta al fotógrafo Jae Donnelly; y Keeley Hawes completa el impresionante reparto como Amanda Thirsk, antigua secretaria privada del príncipe Andrés.

Peter Moffat (Presunto culpable, The Night Of) firma la adaptación, en la que eligió centrarse "en cómo el equipo de Newsnight de la BBC consiguió la primicia y por qué Buckingham aceptó hacerla". La dirección corre a cargo de Philip Martin, ganador de un Emmy y un BAFTA, que estuvo tras las cámaras de varios episodios de The Crown.

"Quiero situar al público en la impresionante secuencia de acontecimientos que condujeron a la entrevista con el príncipe Andrés, contar una historia sobre la búsqueda de respuestas en un mundo de especulaciones y recuerdos diversos", explica Martin a Netflix.

"Es una película sobre el poder, los privilegios y las diferentes perspectivas, y sobre cómo juzgamos la verdad, ya sea en palacios resplandecientes o en redacciones de alta tecnología".

Hay una serie en marcha

Tras Un escándalo muy inglés, protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw, y Un escándalo muy británico, protagonizada por Claire Foy y Paul Bettany, Prime Video hará una tercera entrega de la serie antológica que también tendrá como centro la comentada entrevista que concedió el príncipe en 2019.

Anunciada en noviembre de 2023, según la descripción oficial, la serie seguirá "la trayectoria profesional y personal de Emily Maitlis como periodista de BBC, hasta su aclamada entrevista con el príncipe Andrés. Michael Sheen interpretará al príncipe, mientras que Ruth Wilson encarnará a la periodista.