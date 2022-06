Ruth Wilson ('True Things'): "Cuando el mundo se va a la mierda, el amor es lo único que nos queda"

Un instante que dura una eternidad y un despertar casi tan infernal como una autopista vacía en agosto. Retratar los hitos de una relación amorosa es una droga casi tan fuerte como el propio amor. Hacerlo sobre una tóxica, un retrato casi generacional. Sin embargo, para Ruth Wilson (Ashford, Reino Unido, 1982), "cuando todo se derrumba tienes que agarrarte a las conexiones con las personas".

La actriz británica se enfunda en la piel de Kate en True Things, el segundo largometraje de la directora Harry Wootliff que estrena este viernes la plataforma Filmin después de pasar por los festivales de Toronto, Venecia y Sevilla. La cinta es una adaptación de la novela True Things About Me (2011, Deborah Kay Davies) y también cuenta con la participación de Tom Burke, interés amoroso de Wilson en la gran pantalla.

"Sentía que los papeles que conseguía no eran sobre mujeres modernas y caóticas", explica la intérprete a EL ESPAÑOL. Wilson relata cómo, en el teatro y en la televisión, estaba siendo "encasillada" en roles sobre madres con plenitud de dramas familiares. "Lo que me interesó de Kate es que, pese a que parece la víctima de él, en verdad ella es el motor de la relación", expresa. "Ella lo persigue [a él] y cuando ya no lo necesita, pasa página", añade.

Ruth Wilson y Tom Burke en una escena de 'True Things'

True Things es un viaje íntimo hacia una obsesión. Una recopilación de momentos en los que la capacidad y la razón desaparecen en favor del amor ciego. Fue precisamente ese elemento el que cautivó a Wilson cuando leyó la novela. "Muchas veces decimos, y pensamos, que la mujer está supeditada al hombre" en una relación, pero en la cinta, Kate es la instigadora. "Sentía que el poder lo tenía ella", apostilla la actriz.

Con un perfecto acento británico, Wilson agarra su té y vuelve a espetar a la cámara: "Tenía la necesidad de hacer algo sobre el amor joven". "Messy love" (que en español sería un amor problemático), repite en su idioma materna entre risas.

"Sentía que los papeles que conseguía no eran sobre mujeres modernas y caóticas" Ruth Wilson

La vulnerabilidad como motor

Kate es silenciosa, por momentos parece que puede lidiar con la rutina por el simple hecho de que su corazón sigue funcionando. Lastrada por un trabajo tedioso, la protagonista del largometraje de Wootliff encuentra en Blonde (un hombre misterioso que acaba de cumplir condena en la cárcel, interpretado por Burke) una razón lo suficientemente convincente para practicar el escapismo vital.

Tiene prácticas sexuales con él en un párking, en un baño y en un parque mientras en el trabajo piensan que ha acudido al médico para tratarse las migrañas. "Me interesaba más el perfil de una mujer caótica que fuese más callada, más discreta y más tímida", explica Wilson. La intérprete considera que, normalmente, la industria suele mostrar a los personajes desastrosos como "personas ruidosas, estridentes, directas o agresivas".

Tom Burke y Ruth Wilson en una escena de 'True Things'

Kate representa la fuerza, aunque de una forma más dilatada: no grita, no monta escenas dramáticas, casi no discute con su interés amoroso y parece no sentir, por ende, nada de todo lo que ocurre. Por el contrario, en su silencio reside su fuerza, un poder que terminará explotando para poner fin a una relación que la está consumiendo. "Ella es tan responsable como él de esa relación tóxica", incide Wilson, que considera que su personaje "permite" seguir alimentando al monstruo.

Pese a que la noción del amor líquido que termina destrozando corazones no siempre cuenta con una lectura positiva, la británica no duda en cuestionar lo anterior: "Estas relaciones no siempre son malas, porque siempre aprendes algo que termina ayudándote en el futuro".

"Incluso si la relación es tóxica, ganas cierta libertad y comienzas un nuevo camino" Ruth Wilson

¿Caminamos hacia un escenario en el que lo tóxico se ha convertido en el elemento estrella del plano amoroso? "Siempre ha sido así", responde tajante la actriz. "Quizá ahora que no hay presión para casarse y tener hijos las mujeres tienen más libertad", explica, pero es precisamente la amplia gama de elección la que hace "todo más complicado" y la que lleva "a tener muchas más experiencias como las de Kate". "Todas las apps para ligar también dan pie a todos estos tipos de romances cortos", añade la actriz.

Ruth Wilson quiere dejar claro durante la entrevista que la esperanza sigue siendo el principal motor de True Things. "Cuando el mundo se va a la mierda, el amor es lo único que nos queda", dice. "Puedes encontrar el amor de varias formas", comienza enumerando: "Contigo misma, con tu comunidad o con tus plantas", ríe.

Eso, y la oportunidad de crecimiento que el fin de una relación puede brindar a sus miembros. "Incluso si la relación es tóxica, ella gana cierta libertad y comienza un nuevo camino". Por ello, Wilson considera que el ser humano tiene que estar dispuesto a sentir, a vivir experiencias, aunque terminen siendo dolorosas o punzantes. "La conexión es vital", concluye.

