Prime Video encarga una serie sobre el escándalo de Andrés de Inglaterra por su asociación con Jeffrey Epstein

El escándalo de Andrés de Inglaterra, el segundo hijo varón de Isabel II no saldrá en The Crown, pero sí en A Very Royal Scandal. Tras Un escándalo muy inglés, protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw, y Un escándalo muy británico, protagonizada por Claire Foy y Paul Bettany, Prime Video hará una tercera entrega de la serie antológica que tendrá como centro la comentada entrevista que concedió el príncipe en 2019.

La entrevista enfrentó al príncipe a las acusaciones de tráfico sexual con Jeffrey Epstein e hizo que se apartara de los deberes reales y pagara un acuerdo financiero a su presunta víctima, Virginia Giuffre, que tenía 17 años en el momento del incidente.

Cuando se le preguntó por qué se alojaba en la casa de un delincuente sexual convicto, Andrew lo calificó de "lugar conveniente para alojarse". Y añadió: "Admito plenamente que mi juicio estuvo probablemente teñido por mi tendencia a ser demasiado honorable, pero así son las cosas".

Según la descripción oficial, la serie seguirá "la trayectoria profesional y personal de Emily Maitlis como periodista de BBC, hasta su aclamada entrevista con el príncipe Andrés. Michael Sheen interpretará al príncipe, mientras que Ruth Wilson encarnará a la periodista.

Junto a Sheen y Wilson, la serie estará protagonizada por Joanna Scanlan (After Love, Notes on a Scandal) como Amanda Thirsk, antigua ayudante de Andrew; Alex Jennings (¿Tu Navidad o la mía?) como Sir Edward Young, y Éanna Hardwicke (El sexto mandamiento) como Stewart Maclean.

Jeremy Brock será el guionista de los tres episodios que conforman la miniserie y Julian Jarrold se encargará de la dirección.

El año pasado también se anunció que el guionista de Criminal Justice, Peter Moffat, iba usará el mismo material para una película titulada Scoop. A principios de este año se confirmó que llegará a Netflix y estará protagonizada por Rufus Sewell y Gillian Anderson.

La serie es la última producción de Prime Video que protagonizará Sheen, ya que el conocido actor galés protagoniza actualmente Good Omens, que recientemente emitió su segunda temporada. Wilson es conocida por la serie de Showtime The Affair, y otros éxitos televisivos como Luther o La materia oscura.

Quién es Andrés de Inglaterra

El príncipe Andrés, Duque de York, es el tercer hijo y el segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Es el actual Duque de York desde el 23 de junio de 1986, fecha en la cual fue nombrado por su madre y en la que contrajo matrimonio con Sarah Ferguson.

El día 20 de noviembre de 2019, a través de un comunicado público, anunció su retiro de la vida pública a raíz del escándalo suscitado por su supuesta amistad con el empresario Jeffrey Epstein, quien se "suicidó" en la cárcel acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Virginia Giuffre, una de las víctimas de tráfico sexual del millonario Jeffrey Epstein, en su declaración afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra en el año 2001.

En su primera entrevista para un medio británico, Giuffre contó cómo fue ''llevada'' a Londres desde Estados Unidos cuando tenía 17 años. Según su relato, Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, la llevaron al club nocturno Tramp de la capital británica para encontrarse con Andrés de Inglaterra.

La víctima contó que aquel encuentro sexual con el príncipe, que tuvo lugar según su relato en una habitación de la casa de Maxwell en el barrio Belgravia, "no duró mucho" y resultó "desagradable". "Él no se portó mal ni nada, pero se levantó, dijo gracias y se fue", contó.

El 13 de enero de 2022 se anunció la retirada al príncipe Andrés de todos sus títulos militares y patrocinios reales, y su devolución a la reina, por la causa civil a la que se enfrenta en Estados Unidos por agresión sexual. Además, tendrá que dejar de usar el tratamiento de alteza real. Según fuentes cercanas a la familia real británica, fue el propio príncipe quien renunció voluntariamente a todos sus cargos honoríficos.

