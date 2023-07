Dónde han estado Crowley y Aziraphale antes del regreso de 'Good Omens': la vida fácil entre los mortales

Crowley y Aziraphale se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión cuando se estrenó Good Omens. Ya ha han pasado cuatro años desde aquella magnífica temporada y el ángel quisquilloso y el demonio vividor regresan con el equipo al completo este fin de semana a Prime Video para volver a deleitarnos con sus extraordinarias aventuras.

El tiempo también ha pasado en la ficción. La historia se retoma cuatro años después de los acontecimientos de la primera entrega. Tras el tumultuoso final de la primera temporada, Aziraphale es ahora un ángel "marginado" que vive en la Tierra.

Está muy contento de vivir una vida segura con su amor por los libros, la música, la comida y el vino; un quisquilloso bienhechor que no desea cambiar su rutina. Crowley, igualmente desempleado como representante del Infierno en la Tierra, disfruta de la falta de estrés pasando el rato con su amigo Aziraphale... pero, por supuesto, esta situación de vida fácil entre los mortales no va a durar mucho.

Jon Hamm en la temporada 2 de 'Good Omens'

La nueva temporada

La rutina desaparece cuando un visitante inesperado llega a su puerta: Gabriel, el Arcángel a cargo del Cielo y terrorífico jefe de Aziraphale en la primera temporada, se presenta ante ellos desnudo y sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Crowley desconfía de por qué el arcángel ha acudido a la librería, pero Aziraphale está deseando resolver el misterio que se esconde tras el estado de Gabriel. Sin embargo, ocultar al arcángel tanto del Cielo como del Infierno trastorna rápidamente sus vidas de forma imprevista. Como cualquier camino que tomen será igualmente complicado, deciden que lo mejor será "esconder" a Gabriel a plena vista.

Mientras tanto, el misterio los llevará desde antes de El Principio, a los tiempos bíblicos, el robo de tumbas en el Edimburgo victoriano, el Blitz de la Inglaterra de los años 40, hasta nuestros días.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL tuvo acceso a una entrevista con David Tennant, Michael Sheen y Jon Hamm en la que hablan de la nueva entrega y lo que más les gusta de los guiones de Neil Gaiman. Estas declaraciones fueron recogidas antes de que se convocara la huelga de actores del sindicato SAG-AFTRA de Hollywood.

Neil Gaiman según los actores

A Michael Sheen, David Tennant y Jon Hamm les hizo mucha ilusión volver a formar parte del mundo de Good Omens en esta nueva entrega. En gran parte, como explica Sheen, por el estilo de escritura de Neil Gaiman: "Hay algo extraordinario en la forma en que Neil ve lo mundano. Cuando las cosas se filtran a través de su imaginación, emergen de una forma totalmente única y, sin embargo, da la sensación de que siempre han estado ahí".

Tennant está de acuerdo con su compañero en la ficción y añade que "Hay una verdadera compasión y empatía por la gente corriente que hace cosas cotidianas. Esta compasión y comprensión humana son evidentes en todo lo que escribe, incluso en lo sobrenatural, lo inusual, lo mágico y lo mitológico: toma lo mundano y lo humano y los mezcla".

Así es la temporada 2 de 'Good Omens', según su creador y protagonistas

Sobre el regreso de Jon Hamm como Gabriel y el papel que le toca interpretar, Gaiman agradece que el actor haya sido tan receptivo con su propuesta. "Cuando se me ocurrió la idea lo primero que hice fue enviar un correo electrónico a Jon y decirle: esto es lo que voy a hacer, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Y me dijo: "Me parece divertidísimo, tienes que hacerlo".

"Bueno, sí, sin duda Gabriel hace una entrada llamativa, pero divertida", confiesa Hamm. "Neil tiene un sentido muy afinado de la comedia y de cómo van a funcionar las escenas que escribe. Honestamente, este fue un gran punto de partida para la nueva historia de Gabriel y cómo ha cambiado esta temporada".

¿Qué pensaría Terry de la segunda temporada?, se pregunta Rob Wilkins, productor ejecutivo de la serie. "Creo que estaría encantado y rompería alegremente una botella de champán en sus arcos mientras todos zarpamos hacia el Cielo y, de hecho, el Infierno". A tu salud, Pratchett.

La segunda temporada de 'Good Omens' se estrena el 28 de julio en Prime Video.

