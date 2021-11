Así será la serie que adaptará varias obras de Julio Verne con David Tennant como Phileas Fogg

David Tennant protagoniza la serie ‘Around the World in 80 Days’, que adapta el clásico de aventuras de Julio Verne. Slim Film + Television

Con la confirmación del estreno en Movistar+ de The Responder, y mientras llega la sexta y última temporada de Peaky Blinders, podemos empezar a seguirle la pista a Around The World in 80 Days, la serie británica que adapta el clásico de aventuras de Julio Verne protagonizada por David Tennant y que ha sido renovada antes del estreno de su primera temporada.

Aunque estaba en la lista de series británicas más prometedoras de 2021, este proyecto, como tantos otros, sufrió algunos retrasos debido a los protocolos de la pandemia, más acusados en este caso particular al ser una coproducción europea rodada en varios países. Pero la espera debería estar a punto de terminar, porque esta nueva y esperada versión de La vuelta al mundo en 80 días ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos, y dada la calidad de la serie y la confirmación de su continuidad, no debería tardar en anunciarse cuál será su casa en España.

Cómo es la nueva 'Around The World in 80 Days'

El trío protagonista de 'Around The World in 80 Days'.

Después de versiones cinematográficas (una de ellas ganadora del Oscar), clásicos de la animación y miniseries, como la protagonizada por Pierce Brosnan a finales de los 80, el clásico de Verne publicado en 1873 vuelve con una versión, en la que el elegido para interpretar al aventurero caballero inglés Phileas Fogg es el carismático actor David Tennant (Doctor Who, Broadchurch).

Junto a él, se embarcarán en un épico viaje Jean Passepartout, ayudante de Fogg, a quien da vida el francés Ibrahim Koma (Mother is Wrong); y Abigail Fix, una periodista del Daily Telegraph interesada en cubrir una historia que puede definir su carrera, que está interpretada por Leonie Benesch (The Crown). En el reparto también figuran actores como Peter Sullivan (Poldark), Anthony Flanagan (Gentleman Jack) o Shivaani Ghai (Batwoman).

El equipo detrás de cámaras

Caleb Ranson (Los asesinatos de Midsomer, Ordinary Joe) y Ashley Pharoah (Life On Mars, Ashes To Ashes, The Living And The Dead) son los responsables de los guiones de los ocho episodios de esta serie de aventuras rodada en Rumanía y Sudáfrica.

Steve Barron (Los Durrell, nominado al Emmy por Merlín) dirige varios episodios de la primera temporada. El español Álvaro Gutiérrez (Killing Eve, Patria) es el responsable de la dirección de fotografía y Sebastian T. Krawinkel (Vida oculta) se ha encargado del diseño de producción. Around the World in 80 Days es una coproducción entre Slim film+television y Federation Entertainment.

Segunda temporada y otra adaptación de Julio Verne en marcha

Aunque aún no se ha estrenado la primera temporada ni se han publicado las primeras críticas, las productoras han confirmado que le han dado luz verde a una segunda temporada para la que volverían a estar los tres actores protagonistas. Ashley Pharoah también continuaría como showrunner.

Además de esta segunda entrega, se ha anunciado la adaptación de otro de los clásicos de Julio Verne, Viaje al centro de la tierra, para el que aún no se ha revelado el reparto, pero sí que contará con el mismo equipo de guionistas y parece prácticamente seguro Tenannt dando vida a Phileas Fogg.

Cuándo se estrena

En Estados Unidos se ha confirmado su estreno para el 2 de enero de 2022 en PBS, la cadena publica en la que se vio Downton Abbey, y el mismo mes llegará al Reino Unido a través de BBC One. Aún no se ha anunciado quién tendrá los derechos de emisión en España.

También te puede interesar...

• 'Nolly': Helena Bonham Carter protagonizará un biopic de Noele Gordon creado por Russell T. Davies

• 'The Gilded Age', lo nuevo del creador de 'Downton Abbey' ya tiene tráiler y fecha de estreno en HBO Max

• ¿A qué se debe el éxito internacional de la ficción coreana? El equipo de 'Dr. Brain' explica el fenómeno

Sigue los temas que te interesan