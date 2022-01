Así es 'La Edad Dorada', la nueva serie de época del creador de 'Downton Abbey' que estrena HBO Max.

Julian Fellowes empieza 2022 pisando fuerte. El creador británico estrena esta semana en HBO Max La Edad Dorada, su nueva y esperada serie de época, rodada en Estados Unidos y con un reparto de lujo, dos meses antes de que se estrene en cines la secuela de la película de Downton Abbey, y no se ha descartado la posibilidad de que haya un crossover entre ambas historias.

Durante una entrevista con Deadline previa al estreno de esta nueva producción, Fellowes respondió así a la pregunta de un cruce entre ambas series: "si algo he aprendido, es que nunca debes decir nunca. Esa es mi respuesta". Sobre el papel, hay una opción clara para unir ambos mundos, antes de su matrimonio, el personaje de Cora Levinson Crawley, (Elizabeth McGovern) era una rica heredera estadounidense nacida en Cincinnati que tiene una tía en Nueva York.

Cynthia Nixoy y Louisa Jacobson en 'La Edad dorada'.

Por ahora, esa es solo una puerta que no ha sido cerrada, pero lo que sí sabemos, es que esta nueva serie está ambientada en la Nueva York de 1882, y empieza con Marian Brook, la hija huérfana de un General de la Unión, que se muda a la casa de sus adineradas tías. Allí, se verá envuelta en una guerra despiadada entre ellas y sus vecinos, George Russell, un magnate ferroviario y Bertha, su ambiciosa esposa. En un mundo que está a las puertas del cambio y la apertura a la modernidad, Marian deberá elegir entre seguir las reglas establecidas por la sociedad o labrar su propio camino, una decisión que tendrá que tomar en un contexto de luchas de raza y poder.

La "Gilded Age" o Edad Dorada americana es el período posterior a la guerra de Secesión, de la década del 1870 a la del 1891, época en la que Estados Unidos vivió una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes, pero también un gran conflicto social debido a las desigualdades. Un periodo caracterizado por profundos cambios económicos y grandes conflictos entre viejas costumbres y nuevos sistemas.

La serie tendrá nueve episodios firmados por Fellowes y Sonja Warfield (Will and Grace), con Michael Engler (Downton Abbey) y Salli Richardson-Whitfield (La rueda del tiempo) como encargados de la dirección. El reparto está encabezado por Christine Baranski (The Good Fight) y Carrie Coon (The Leftovers) a quienes acompañan un elenco de rostros conocidos entre los que destacan Cynthia Nixon, Taissa Farmiga, Audra McDonald, Blake Ritson, Denée Benton, Louisa Jacobson, Thomas Cocquerel, Harry Richardson, Simon Jones y Jack Gilpin.

La edad dorada ha recorrido un largo camino hasta llegar a nuestras pantallas. En 2016, Fellowes anunció que estaba trabajando en los guiones y dos años después NBC confirmó oficialmente el proyecto, el cual pasó a la mesa de HBO en 2019 con el encargo directo de una temporada completa. Finalmente, llega a su plataforma de streaming como un Max original.

'La edad dorada' se estrena el 25 de enero en HBO Max.

También te puede interesar...

• ‘Estación Once’, una joya audiovisual de HBO Max que reimagina el fin del mundo y deja huella

• 10 series cortas disponibles en Filmin ideales para maratonear o ver en un fin de semana

• 'Yellowjackets', la serie de moda es un cóctel retorcido y muy adictivo, perfecto para ver en maratón

Sigue los temas que te interesan